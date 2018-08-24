В эфире: "Экспомузыка". Всего одна нота?

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 16.07.2019

Однажды утром в квартиру композитора Александра Кастальского пришел Сергей Рахманинов. Хозяина не было дома, и тогда Рахманинов попросил дать ему ноты своей «Всенощной» и исправил там только одну ноту. Об этом сын Кастальского рассказывал хористу Синодального хора Александру Смирнову, участнику первого исполнения. Действительно ли было именно так? Заглянем в хоровую партитуру «Всенощного бдения», принадлежавшую Кастальскому, – она хранится в Музее музыки.

Напомню: Александр Дмитриевич Кастальский – выдающийся хоровой дирижер, директор Синодального училища и хора. Для Рахманинова он был непререкаемым авторитетом в области духовной музыки. Задумав первое крупное духовное сочинение ‒ Литургию Иоанна Златоуста – Рахманинов писал Кастальскому 19 июня 1910 года: «Я решил написать Литургию. Вас же хочу просить разрешить мне некоторые недоумения, касающиеся текста. Решаюсь беспокоить именно вас, так как от всего сердца Вам верю и буду стараться идти по той же дороге, по которой вы идете и которая только Вам одному и принадлежит…». Далее композитор спрашивает: «На каком слоге ударение в слове «Приидите»? Я написал При и дете. А верно ли это?».

В 1915 году композитор закончил свое «Всенощное бдение», написанное на темы из православного Обихода. Сочинение разучивал лучший церковный хор в России – Синодальный хор под управлением Николая Данилина. Для репетиций авторская рукопись была скопирована переписчиком хора Николаем Озеровым и размножена литографским способом. Один из этих экземпляров и принадлежал Кастальскому. Мелкие ошибки неизбежны в работе копииста, поэтому во время подготовки к исполнению исправления в копию вносил и Рахманинов (простым карандашом), и Кастальский (синим карандашом). Были заменены ошибочные ноты, вписаны лиги и динамические оттенки, исправлены неверные слова в названиях номеров (например, «знаменский распев» был заменен на «знаменный»). Интересная деталь: при сравнении авторского оригинала и копии обнаруживается, что номер «Хвалите имя господне» отсутствует в автографе и заменен страницами именно литографской копии, причем на них сделана помета «Манускрипт сгорел». Края некоторых страниц автографа обуглены, и можно только гадать, какая драматичная судьба выпала на долю бесценной рукописи Рахманинова.

Литографическая копия «Всенощной» – свидетельство кропотливой работы композитора над произведением уже в ходе репетиций. И весьма вероятно, что история с исправлением одной-единственной ноты действительно имела место – известно, что Рахманинов отличался удивительной точностью и скрупулезностью.

«Всенощное бдение» было впервые исполнено в марте 1915 года в зале Российского Благородного собрания в Москве (сегодня это Колонный зал Дома Союзов), причем пять раз подряд. Все концерты шли при аншлагах, и слушатели бурно аплодировали, хотя постановлением Синода при исполнении духовных сочинений аплодисменты были запрещены. Потрясенный Рахманинов признался: «Я и не думал, что написал такое произведение».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.