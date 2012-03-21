Молдавская флейта най

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 15.07.2019

В экспозиции Музея музыки представлен популярный молдавский музыкальный инструмент под названием «най». Он представляет собой многоствольную флейту типа флейты Пана.

Название подобных инструментов происходит от имени древнегреческого бога лесов и полей, покровителя пастухов и хранителя стад – Пана. Его изображают с рогами, козлиными ногами и большой бородой. По преданию, однажды Пан участвовал в ночном хороводе нимф. Увидев юную прекрасную Сиринкс, он без памяти влюбился, но нимфа испугалась его вида и убежала. Путь ей преградила река. Нимфа обратилась с мольбой к Богу реки помочь ей. Бог спас ее, превратив в тростник. Безутешный Пан не мог забыть Сиринкс. Он срезал несколько тростинок, скрепил их воском, и получилась сладкозвучная флейта, с которой он никогда не расставался. Именно с таким инструментом изобразил Пана великий русский художник Михаил Врубель.

В прошлом молдавская флейта состояла из семи-восьми трубочек. А вот у музейного молдавского ная целых 28 трубочек одинакового диаметра, но разной длины. Они скреплены между собой и установлены на кронштейне в форме дуги. Верхние концы трубок ровно срезаны и находятся на одном уровне. А в нижние концы трубок вставлены пробки, залитые пчелиным воском – его толщина определяет высоту звука. Настройка производится путем добавления или удаления слоя воска. Строй ная – диатонический, но при изменении наклона инструмента можно извлечь полный хроматический звукоряд.

Най еще в XVII веке был важнейшим инструментом лэутаров – профессиональных музыкантов; их ансамбли играли на гуляньях, свадьбах, сопровождали музыкой спектакли. В современных оркестрах молдавских народных инструментов най, как правило, солирует.

Звонкий, «летящий» и в то же время нежный звук ная привлекал многих композиторов. Моцарт использовал его в опере «Волшебная флейта», Римский-Корсаков – в опере-балете «Млада». Най звучит во всемирно известной композиции Джеймса Ласта «Одинокий пастух».

Музейный най сделан одним из лучших молдавских мастеров – Любомиром Йоргой. В течение двадцати лет он выступал в Ансамбле народного танца Молдавии «Жок». С 1964 года Йорга работал в музыкальном цехе Производственного комбината Министерства культуры Молдавской ССР, где увлекся историей создания народных инструментов. Он делал не только традиционные наи и окарины, но и создал совершенно новый инструмент, который назвал йоргофоном. Пятнадцать инструментов своей работы Любомир Йорга подарил Музею музыки.

Народные инструменты — это живая история музыки.

Сигейкина Е.Б.

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