В эфире «Экспомузыка». Михаил Осокин – фото

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.07.2019

В музейном фонде композитора Михаила Осокина хранятся фотографии артистов Московского струнного квартета. Этот коллектив организовал в 1970 году скрипач Борис Кушнир. В состав квартета, просуществовавшего по 1979 год, входили молодые музыканты: скрипачи Раймондас Катилюс и Борис Кушнир, альтист Игорь Сулыга и виолончелист Александр Осокин.

Его отец, Михаил Алексеевич Осокин, был всесторонне одаренным музыкантом – не только исполнителем, но и композитором, дирижером и педагогом. Он работал в симфонических оркестрах, преподавал в музыкальных училищах, Институте имени Гнесиных и в Московском институте культуры. Еще в годы учебы Михаил Осокин увлекся культурой Индии – изучал санскрит и хинди, переписывался с индийскими музыкантами, получал из Индии журналы и ноты.

Первым «индийским» произведением Осокина стала музыка к спектаклю Театра юного зрителя «Мечта моя – Индия». Затем появились балет «Наль и Дамаянти», 24 пьесы для голоса и фортепиано на слова Рабиндраната Тагора и, наконец, поэма «Шантидаяк Пракаран» для скрипки и камерного оркестра. В ней композитор стремился передать идею мира и гармонии, присущую индийской культуре. Поэма впервые прозвучала по радио в мае 1958 года. В архиве сохранилась копия письма Дмитрия Шостаковича главному редактору издательства «Советский композитор» Сергею Аксюку с благожелательным отзывом о сочинениях Осокина: «Многоуважаемый Сергей Васильевич! Прошу Вас ознакомиться с творческим “портфелем” композитора Осокина. Это очень талантливый композитор, и ряд его произведений необходимо напечатать. Дмитрий Шостакович. Москва, 2 апреля 1959 года».

Осокина и Шостаковича связывали долгие дружеские и творческие отношения. Их последняя встреча произошла в 1974 году. Вместе с участниками Московского квартета Осокин пришел к Дмитрию Дмитриевичу. Музыканты работали над последними квартетами Шостаковича. После исполнения Четырнадцатого квартета композитор предложил всем вместе сфотографироваться. На фотографии Михаил Осокин запечатлен рядом с Шостаковичем вместе со своим сыном Александром, виолончелистом квартета. В верхнем ряду – альтист Игорь Сулыга. На фото нет только основателя квартета Бориса Кушнира – всё дело в том, что именно он тогда фотографировал музыкантов.

Ценные фотографии – это живая история музыки.

Н.Ю. Тартаковская

11 июля 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.