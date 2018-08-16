В эфире «Экспомузыка». Архив Сергея Жарова

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.07.2019

Несколько лет назад в Музей музыки поступил архив Сергея Алексеевича Жарова, руководителя самого знаменитого хора русской эмиграции – «Хора донских казаков». Среди более трех тысяч документов – музыкальных рукописей, нотных изданий, афиш, программ, писем, фотографий – оказались 60 грампластинок 1930-1950-х годов с записями «Хора донских казаков». Они донесли до нас искусство легендарного коллектива, который был признан во всем мире, но в России долгое время оставался неизвестным.

«Хор донских казаков» был создан в 1921 году в тяжелейших условиях военного лагеря Чилингир в Турции, где оказалась часть Русской добровольческой армии. По приказу командира полка для участия в богослужении был собран сводный хор, руководителем которого назначили Жарова. Первый успех хору принес концерт духовной музыки в Софийском кафедральном соборе Святого Александра Невского, а в 1923 году прошли триумфальные гастроли в Вене. После этого выступления коллектива стали носить регулярный характер. По сведениям из парижского журнала «Станица», к 1935 году хор дал 2785 концертов, выступил во многих странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки, и даже посетил Австралию и Новую Зеландию.

Успех Донского казачьего хора был во многом обусловлен качествами его бессменного руководителя Сергея Жарова — его ярким музыкальным дарованием, профессионализмом, целеустремленностью и талантом организатора. Выпускник Синодального училища, он продолжил традиции подлинного православного пения, заложенные его учителями — Кастальским, Смоленским, Данилиным, Чесноковым. Он был уникальным дирижером, постоянно стремился к новому. Его мужской хор звучал как смешанный. В поиске новых тембровых красок он использовал вверху фальцетное пение теноров, а внизу – густое «бархатное» звучание вторых басов – октавистов. В итоге диапазон хора расширился до трех с половиной октав! При исполнении казацких народных песен Жаров часто вводил в хоре специальные эффекты: имитацию звуков трубы, баяна, пулеметных очередей, цоканья копыт, свист, гиканье.

Вот как писал о Сергее Жарове его современник, композитор Александр Гречанинов: «Он поистине Жаров. Когда мы видим его появившимся на эстраде, у него жар или, вернее, пламя и в глазах, и во всем существе. На эстраду он не выходит, а как бы какой-то невидимой силой на крыльях выносится. Короткий поклон в публику, и зал уже огласился могучими звуками».

За десятилетия своего существования хор записал в разных странах более 250-ти пластинок. Их общий тираж к 1963 году составил 11 с половиной миллионов! Сейчас эти записи начинают переиздаваться, и россияне имеют прекрасную возможность познакомиться с искусством соотечественников, которые волею судьбы оказались вдали от Родины.

Уникальные документы – живая история музыки.

12 июля, 8:45; 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.