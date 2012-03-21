В эфире «Экспомузыка». Записи Михаила Каракаша

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 08.07.2019

В Музее музыки сохранилось несколько записей известного певца начала прошлого века Михаила Николаевича Каракаша. Они были сделаны фирмой «Пишущий амур» в 1913-14 годах, когда артисту не было и тридцати лет.

Выпускник Петербургской консерватории, Каракаш в 1911 году дебютировал на сцене Мариинского театра в партии Онегина, в ансамбле со знаменитыми артистами – Леонидом Собиновым, Аделаидой Больска, Евгенией Збруевой, Владимиром Касторским. На следующий день пресса отмечала успех дебютанта, сразу же ставшего вровень со своими прославленными партнерами.

Затем в репертуар молодого артиста вошли партии Грязного в «Царской невесте», Невера в «Гугенотах», Шарплеса в «Мадам Баттерфляй», Эскамильо в «Кармен», Валентина в «Фаусте», Дона Карлоса в «Каменном госте». Одной из лучших ролей Каракаша был Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини. Не случайно, когда Шаляпин пел в этой опере в Большом театре, директор императорских театров Теляковский специально направлял в Москву молодого петербургского баритона. В «Севильском цирюльнике» Каракаш и Шаляпин вместе спели более 20 раз!

Мастерски владея своим прекрасным голосом, Михаил Николаевич выступал не только в лирических, но и в драматических партиях: Тонио в «Паяцах», Князь Игорь в опере Бородина, Демон в опере Рубинштейна. Кроме того, он ярко проявил талант камерного певца. Каракаш исполнял и классические романсы русских композиторов, и недавно созданные произведения Рахманинова, Гречанинова, Спендиарова, Стравинского, Метнера.

После 1921 года певец выступал в римском театре «Русская ласточка», затем в Париже в труппе Кузнецовой-Бенуа. Во второй половине 20-х годов Каракаш занялся оперной режиссурой. В последние годы жизни выдающийся артист был главным режиссером Белградской оперы, где прославился постановками «Князя Игоря» и «Севильского цирюльника».

В историю оперного искусства Каракаш вошел как один из лучших интерпретаторов партий Онегина в «Евгении Онегине» и Елецкого в «Пиковой даме» Чайковского, а в роли Фигаро в «Севильском цирюльнике» ему попросту не было равных в России в его эпоху.

Редкие звукозаписи – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

8 июля 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.