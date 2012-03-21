В эфире «Экспомузыка». Турецкий танбур

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 01.07.2019

В экспозиции Музея музыки демонстрируется «большой турецкий танбур». Этот инструмент распространен только в Турции. Однако под тем же названием – «танбур» – в странах Средней Азии и Ближнего Востока бытует совсем другой инструмент, с маленьким изящным корпусом, который по форме напоминает грушу.

Турецкий танбур выглядит совсем иначе. Корпус у него в виде полусферы диаметром 35 см. Он склеен из двадцати пяти чередующихся светлых и темных сегментов из клена и фруктового дерева. Верхняя дека изготовлена из многослойной ели. На ней помещена подставка для струн – она свободно передвигается. У музейного инструмента три парные струны и одна одинарная. Шейка с ладами длиной около полутора метров покрыта черным лаком. Играют на танбуре с помощью черепахового плектра – он называется «мизраб».

Танбур – инструмент профессиональной традиции. Играют на нём исключительно мужчины. Техника исполнения сложна и подразумевает использование всех пальцев правой руки. Основные приёмы игры – различные виды вибрато, глиссандо или их комбинации. Мелодии, звучащие на танбуре, плавные, с неширокими интервалами, – дело в том, что исполнять скачки здесь очень сложно из-за больших расстояний между ладами. На инструменте с давних времен играли классические циклы под названием «фасиль», музыку дворцовых церемоний, суфийскую музыку. Танбур соло или в ансамбле сопровождал танцы дервишей.

Средневековые турецкие легенды приписывают изобретение инструмента древнегреческому философу Сократу. Конструкция танбура уподоблялась строению человеческого тела: корпус – это голова, шейка – тело, струны – кровеносные сосуды вокруг сердца. Струны танбура ассоциировались также с планетами. Согласно символике космологии, каждый лад и каждая струна издавали звуки, связанные с определенным знаком зодиака и планетой.

Как правило, классические жанры инструментальной музыки Турции являются камерными. Несколько инструментов импровизируют по очереди, каждый ведёт свою мелодическую и ритмическую линию. И танбур в этих ансамблях играет важнейшую роль.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

1 июля, 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.