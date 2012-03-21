В эфире «Экспомузыка». Скифская арфа – дар Алтая

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.06.2019

Коллекция музыкальных инструментов Горного Алтая в Музее музыки до недавнего времени включала 11 предметов XIX – XX веков. В том числе один металлический варган; два духовых инструмента: шогур свистковая флейта без игровых отверстий, и абырга – духовой инструмент с мундштуком, он используется как манок во время охоты на оленей. Более широко представлены струнные: четыре смычковых икили и четыре щипковых топшура. Те и другие – разновидность лютни с длинной шейкой без ладов, с двумя струнами из прядей конского волоса. Икили отличаются от топшуров более крупными размерами, чуть более округлой декой и более высокой подставкой. В сопровождении икили поют лирические, бытовые, исторические песни. Топшур – самый распространенный музыкальный инструмент алтайцев. На нем аккомпанируют богатырскому эпосу, народным сказкам. Во время народных праздников устраиваются состязания в игре на топшурах.

Несколько лет назад из Барнаула в Москву приезжал мастер-реставратор музыкальных инструментов Александр Гнездилов. К 100-летнему юбилею Музея он подарил два алтайских инструмента своей работы: реконструкцию древней скифской арфы и усовершенствованный темир-комыс (род варгана).

Во время торжественной церемонии в Прокофьевском зале артистка ансамбля гусляров «Купина» Елена Беликова продемонстрировала звучание возрожденной скифской арфы, играя на концертном варианте инструмента семиструнной арфе работы мастера.

Источником вдохновения для него послужили фрагменты арфы, найденные археологами во время раскопок курганов в Горном Алтае в 1940-х годах. Эта находка, датируемая концом IV – началом III века до нашей эры, вызвала огромный научный интерес. Сохранившиеся фрагменты инструмента исследовали специалисты из разных стран, было много споров о его конструкции.

Александр Гнездилов решился создать звучащий вариант древней скифской арфы. Изучая в Эрмитаже оригинальные части арфы, мастер долго размышлял над тем, как могли крепиться струны, сколько их могло быть, пытался понять логику инструмента. В результате он предложил сразу несколько вариантов арфы: двухструнную, на которой можно играть бряцанием, и многострунную, на которой играют перебором. Чтобы расширить диапазон, мастер сконструировал и запатентовал ползуны – свинцовые грузики изогнутой формы. Они могут фиксироваться в любой точке струны и менять высоту тона. Мастер применил и другие собственные изобретения. В итоге на свет появились современные концертные скифские арфы.

Экземпляры воссозданных инструментов хранятся в Музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства. А два ценнейших экземпляра заняли свое место в коллекции Музея музыки, став ее украшением.

Н. В. Милешина

28 июня, 8:45, 13:00 (мск)

Уникальные музыкальные инструменты – это живая история музыки.