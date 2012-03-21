В эфире «Экспомузыка». Корнетино

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 25.06.2019

Из большого числа духовых инструментов, входящих в коллекцию Музея музыки, выделяются работы чешского мастера Вацлава Франтишека Червени. Одна из них – корнет «эхо» с приспособлением, изменяющим тембр звука во время игры.

Однако больше всего музыкантов обычно изумляет уменьшенный корнет с рожковым раструбом. Его назвали «КОРНЕТИНО». Этот уникальный инструмент похож на современную пикколо трубу и предназначен для игры в высоком регистре. Поражает точность, с которой мастер свернул кроны в два и три сложения вокруг вентильного механизма, сохранив удобство при игре.

Не меньше очаровывает тонкость художественной гравировки цветочного узора на клапанах, верхних крышках и рычагах вентильного механизма. На маленьком коническом раструбе нанесен простой геометрический рисунок и каллиграфическая надпись на кириллице: «Поставщик двора Вацлав Франтишек Червеный и Сыновья».

Такой инструмент легко помещается в кармане и похож на детскую игрушку. При этом он обладает высокопрофессиональным звучанием.

8 П. Табак

25 июня, 8:45, 13:00 (мск)

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.