В эфире «Экспомузыка». Танеев и Прокофьев

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.06.2019

В музейной коллекции хранятся три ферротипа. Это редкий вид фотографии, который был изобретен в середине XIX века и использовался вплоть до 1930-х годов.

Негатив на жестяной пластинке, покрытой черным лаком, под воздействием специальных препаратов превращался в позитивное изображение. Такой способ использовали уличные фотографы на летних курортах, базарах и ярмарках. Снимок получался в единственном экземпляре, был дешевым и хранился недолго.

Однако некоторые ферротипы сохранились до наших дней, и среди них – редкий снимок композитора Сергея Прокофьева, профессора Московской консерватории Сергея Танеева и его ученика Пантелеймона Васильева. Снимок сделан в 1911 году в Пятигорске, где Танеев любил проводить летние месяцы.

В августе 1911 года в Кисловодске отдыхал и Прокофьев. Он писал Мясковскому: «Недалеко от нас – в Пятигорске – поселился Танеев. Я довольно часто с ним вижусь. На днях намерен сыграть ему Вашу сонату. Фугу я уже показывал между делом, и она была одобрена».

В 1911 году Танеев работал в Пятигорске над фортепианным квинтетом, но находил время наслаждаться великолепной кавказской природой. Прокофьев пишет о длительных пеших прогулках, в которых Танеева сопровождали и он сам, и двое-трое учеников. В этой компании был и Пантелеймон Васильев, присутствующий на снимке. Позднее Сергей Прокофьев вспоминал: «Во время этих прогулок затевалась следующая игра: кто-нибудь напевал тему, и тому, кто скорее отгадывал, откуда она, засчитывалось очко. Сергей Иванович был человеком исключительного и очень своеобразного обаяния. И мне доставляет огромное удовольствие вспоминать о времени, проведенном с ним».

Редкие фотографии – это важная часть нашей культуры.

18 июня, 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.