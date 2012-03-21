В эфире «Экспомузыка». Записи Александра Вержбиловича

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.06.2019

В фондах Музея музыки хранится более двадцати записей выдающегося виолончелиста конца XIX – начала XX века Александра Валериановича Вержбиловича. Они были сделаны фирмой «Граммофон» и свидетельствуют о большой популярности этого музыканта. Дело в том, что в отличие от певцов, инструменталистов записывали в ту эпоху редко – и только самых знаменитых.

Исполнение Вержбиловича отличалось вдохновением, артистизмом, богатством оттенков, тонким вкусом и страстностью. Газеты писали: «своею прекрасною лирою он неизменно пробуждал добрые чувства – вот почему он был так популярен и любим... Кто только не знал его выразительного, вдохновенного лица, его статной фигуры, его типичной, красивой головы, убеленной серебристой прядью волос». Конец цитаты.

В 1871 году Вержбилович окончил Петербургскую консерваторию – класс Карла Давыдова. В последующие годы концертировал в России и за рубежом. По воспоминаниям современников, уже тогда игра молодого музыканта производила неизгладимое впечатление. Через несколько лет Вержбилович сменил своего учителя на посту первого виолончелиста оркестра Итальянской оперы в Петербурге, затем играл в оркестре Русской оперы. С 1882 года и до конца жизни он преподавал в Петербургской консерватории. Среди его учеников – Дмитрий Бзуль, Андрей Борисяк, Евгений Вольф-Израэль, Леопольд Ростропович.

Выдающийся солист, Вержбилович был также превосходным камерным музыкантом. Стремясь расширить традиционный виолончельный репертуар, он исполнял сонаты Бетховена, Мендельсона, Грига, Сен-Санса, только что написанную сонату Рахманинова. Его партнерами были пианисты Антон Рубинштейн, Василий Сафонов, Александр Зилоти, Анна Есипова, Феликс Блуменфельд. Большой популярностью в начале 20-го века пользовалось трио, в котором вместе с Вержбиловичем играли знаменитые музыканты, профессора Петербургской консерватории – пианистка Анна Есипова и скрипач Леопольд Ауэр. В течение 25-ти лет Александр Валерианович был также участником квартета Петербургского отделения Императорского Российского музыкального общества.

По словам современников, певучий, насыщенный звук виолончели Вержбиловича особенно органично сочетался с голосом. В дуэте с ним выступали выдающиеся певицы – Медея Фигнер, Елизавета Лавровская, Мария Долина, Евгения Збруева.

В 1911 году Александра Вержбиловича не стало. В одном из газетных некрологов были такие слова: «Имя его, как пленительное созвучие, передается потомству. Никто из виртуозов, кроме него, не имел такого свободного доступа в любое человеческое сердце. Когда на эстраде появлялся этот красавец старик с седой гривой волос и садился за любимый инструмент, весь зал замирал… ибо знал, что услышит сейчас что-нибудь очень интимное, грустное или веселое, но необыкновенно понятное, близкое и дорогое…».

Редкие звукозаписи – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

17 июня 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.