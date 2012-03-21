В эфире «Экспомузыка». Голова египетского фараона

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 13.06.2019

Голова египетского фараона является одной из ценнейших жемчужин коллекции Николая Голованова. Ей может позавидовать любой музей. Приобретение подобного произведения очень необычно для частного коллекционера, который специально не собирал древнеегипетское искусство. Однако определенный интерес к этой эпохе у музыканта всё же был. По одной из легенд Голованов, будучи натурой страстной и увлекающейся, мечтал иметь у себя дома настоящую мумию, но получив категорический отказ своей супруги – Антонины Васильевны Неждановой, ограничился покупкой скульптурной головы древнеегипетского царя.

Приобретено произведение было, видимо, в начале 30-х годов, когда расформировывали известные в прошлом музеи. Это могли быть Румянцевский музей или Музей-институт классического Востока.

Памятник представляет собой фрагмент скульптурного изображения египетского фараона, который правил в период Среднего Царства. Сохранилась только голова в царском головном уборе, разделанном неширокими полосами. На нем закреплен урей – символ вечности в виде змеи. Ее тело свито двойной петлей, которая изгибается сначала вправо, затем влево. По лицу фараона сложно определить его возраст, хотя оно весьма выразительно.

Ученые до сих пор спорят о том, кто из древнеегипетских царей послужил прообразом для этого скульптурного портрета. Одни специалисты считают, что это фараон Сенусерт Третий, другие придерживается версии, что памятник изображает его сына – Аменемхета Третьего. Правление Аменемхета стало наивысшим расцветом египетской цивилизации Среднего царства. Военные успехи его отца и предыдущих царей династии позволили фараону привлечь для экономики Египта богатые ресурсы Нубии, Сирии и Палестины.

Скульптурные изображения этих влиятельных царей присутствуют и в других музейных собраниях, однако до наших дней дошло лишь небольшое их количество. Поэтому каждый сохранившийся портрет представляет огромную историческую и художественную ценность.

Редкие произведения изобразительного искусства – важная часть нашей культуры.

Л. Черник

13 июня 8:45, 13:00

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