В эфире «Экспомузыка». Патриотическая песнь Глинки

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.06.2019

В музейной коллекции хранится редкое нотное издание. Его обложка украшена изображением пальмовых ветвей, перевитых красной лентой. Название сочинения: «Гимн. Господь, твори добро народу». Мелодию легко узнать: это «Патриотическая песнь» Михаила Ивановича Глинки.

Метаморфозы этой мелодии начались в конце XIX века. На одной из рукописей Глинки, хранящейся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, была обнаружена одноголосная запись мелодии с названием «Мотив национальной песни». Композитор сочинил и записал ее в 1833 году.

Эта мелодия на слуху даже у тех, кто никогда не слышал музыку Глинки: с 1990 по 2000 годы она была государственным гимном России и носила название «Патриотическая песнь». Новый гимн звучал на радио и телевидении, на торжественных собраниях и на стадионах.

Кстати, название «Патриотическая песнь» принадлежит не Глинке, а композитору Михаилу Багриновскому, который в 1944 году оркестровал мелодию, а поэт Алексей Машистов сочинил к ней текст.

За почти два столетия существования «Патриотической песни» к мелодии было написало множество текстов. Музейное издание – это вариант 1916 года. Композитор и музыкальный критик Юлий Энгель положил на музыку Глинки стихотворение Некрасова «Господь, твори добро народу», сделал переложение для четырехголосного хора без сопровождения и опубликовал его под названием «Гимн» в издательстве Юргенсона.

Почему же «Мотив национальной песни» превратился в гимн? Долгое время считалось, что Глинка написал эту мелодию в качестве российского гимна, но император Николай Первый предпочел сочинение Алексея Львова «Боже, царя храни». Однако документально это не подтверждается – никаких конкурсов на сочинение гимна в то время не проводилось, и сам композитор об этом нигде не упоминает. И только сравнительно недавно исследователи творчества Глинки установили, что мелодия, записанная им во время сочинения оперы «Жизнь за царя», – не что иное, как старинная польская торжественная песня, которая предназначалась композитором для польского акта оперы, но не вошла в окончательный текст.

Н.Ю. Тартаковская

12 июня 8:45, 13:00

Редкие нотные издания – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.