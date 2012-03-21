В эфире «Экспомузыка». Орган работы мастера Фридриха Ладегаста

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.06.2019

Фридрих Ладегаст – знаменитый немецкий строитель органов эпохи романтизма. В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения мастера. Прожив без малого 87 лет, он построил около двухсот инструментов. Многие из них и сегодня звучат не только в Германии, но и в Польше, Латвии, Эстонии, Австрии, Чехии, Словакии и России. Самый большой из сохранившихся органов работы мастера Фридриха Ладегаста – инструмент Кафедрального собора в немецком городе Шверине.

Орган, экспонируемый в Музее музыки – единственный сохранившийся в России инструмент работы Ладегаста. Это старейший из ныне звучащих исторических органов страны. Он был изготовлен в 1868 году как салонный инструмент для потомственного почетного гражданина Москвы – Василия Алексеевича Хлудова и установлен в его доме на Новой Басманной улице.

В 1886 году Василий Хлудов подарил свой орган Московской консерватории и финансировал его перенос и ремонт. Дирекция Московского отделения Российского музыкального общества направила Хлудову благодарственное письмо. Его подписали Чайковский, Танеев, издатель Петр Юргенсон.

В 1898 году орган установили в Малом зале консерватории. Более полувека он был основным репетиционным и концертным инструментом зала. На нем выросла вся московская школа органистов – в их числе такие выдающиеся музыканты, как Борис Сабанеев, Александр Гедике, Михаил Старокадомский, Гарри Гродберг, Леонид Ройзман, Сергей Дижур, Олег Янченко.

В конце 50-х инструмент переместили в концертный зал Московской музыкальной школы имени Прокофьева. В конце 80-х орган демонтировали и вывезли в церковь Святой Троицы в Кожевниках. А пять лет спустя инструмент был принят в фонды Музея музыки, – в плачевном состоянии. С 1996 года в течение двух лет инструмент реставрировался в Вильнюсской органной мастерской под руководством Римантаса Гучаса. Торжественный концерт-открытие восстановленного инструмента состоялся в сентябре 1998 года. С этого времени началась новая жизнь органа Фридриха Ладегаста в стенах Музея музыки. Он регулярно звучит на концертах и в просветительных программах.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.



