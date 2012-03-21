В эфире «Экспомузыка». Малая труба Георгия Орвида

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 06.06.2019

В 1985 году в коллекцию Музея поступила труба малая в строе «ре». Её передал Юрий Георгиевич Орвид – сын выдающегося трубача, народного артиста РСФСР, профессора Московской консерватории Георгия Антоновича Орвида. В ноябре текущего года мы отметим 115 лет со дня его рождения.

Орвид окончил Московскую консерваторию по классу трубы профессора Михаила Табакова в 1930 году, в том же году стал солистом оркестра Большого театра. В дальнейшем О́рвид работал в оркестре Гостелерадио и Государственном Симфоническом оркестре СССР. Будучи преподавателем музыкального училища имени Гнесиных, Георгий Антонович написал методический труд «Школа игры на трубе». После Великой Отечественной войны О́рвид занимал ответственные посты в Комитете по делам искусств и Министерстве культуры. На рубеже 50 – 60 годов он возглавлял Большой театр. А в 1958 году Георгий Антонович работал в оргкомитете первого Международного конкурса имени Чайковского.

Орвид играл обычно на большой трубе, а малую трубу строя «ре», изготовленную фирмой «Вольраб» в 1970-е годы, ему подарил известный немецкий трубач Адольф Шербаум, который специализировался на исполнении старинных высоких партий кларино.

Малая труба в строе «ре» появилась на рубеже XIX – XX веков. Инструмент сконструировали специально, чтобы исполнять высокие партии кларино в сочинениях барочных композиторов – например, Монтеверди, Баха, Генделя.

Тесситура малой трубы «ре» выше, чем у обычной трубы строя «си бемоль», а звук более звонкий (но не такой узкий, как у трубы пикколо). Это делает удобным применение малой трубы и в сольной, и в оркестровой практике. Особенно широко она распространена среди солистов. По сей день ведущие трубачи мира исполняют на малой трубе произведения эпохи барокко.

Ценные музыкальные инструменты – это живая история музыки.

Н. В. Милешина

6 июня 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.