В эфире «Экспомузыка». М. В. Нестеров. «Святая Варвара»

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 30.05.2019

Картины Михаила Васильевича Нестерова занимают особое место в собрании Николая Семеновича Голованова. Выдающемуся дирижеру не только было близко по духу творчество художника. С Нестеровым они много общались и имели схожие интересы в вопросах веры и религиозного искусства.

Их знакомство началось во времена службы Голованова в качестве регента хора Марфо-Мариинской обители. Нестеров в те годы вместе с Павлом Кориным занимался росписями храма Покрова Богородицы, построенного Алексеем Щусевым на территории обители. Знакомство молодого музыканта Николая Голованова с известным художником состоялось, очевидно, в 1909 году. Известен даже такой случай: Голованов и Нестеров вместе играли на рояле для великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Позднее Голованов вспоминал: «…Нигде так чудесно не звонили, как в Ростове. Озеро Неро, куда неслись по воде эти звуки, напомнило мне, как мы с Михаилом Васильевичем Нестеровым играли в 4 руки на белом громадном рояле Николаевского дворца в Московском Кремле. И слушала нас великая княгиня…».

Одна из самых лирических работ Нестерова в собрании великого дирижера – «Святая Варвара», эскиз к росписи Владимирского собора в Киеве. Прообразом для картины послужил портрет Елены Праховой, с которой в дальнейшем у Нестерова были связаны личные душевные переживания. Художник писал: «В образе есть воодушевление, экстаз, и я дерзаю думать, что из моих произведений это пока одно из самых тонких».

В эскизе «Святая Варвара» из собрания Голованова нашел отражение оригинальный «нестеровский» стиль, присущий многим его монументальным росписям. Здесь сочетаются средиземноморский пейзаж раннехристианских территорий, созданный по мотивам итальянских пейзажей, и образ Варвары, наделенный национальными русскими чертами.

Елена Прахова была дочерью профессора истории искусств Адриана Прахова, который возглавлял комиссию по строительству Владимирского собора в Киеве. Вокруг неё собирались и другие художники, работавшие над созданием живописного убранства собора. Талантливая девушка, увлекавшаяся музыкой и изобразительным искусством, добрая и чистая душой, – она была центром этого художественного кружка, прекрасной дамой, которой все поклонялись. Ее образ еще не раз появится и в работах самого Нестерова, и на полотнах Васнецова и Врубеля.

Для Нестерова образ Лёли, как нежно называли девушку в её ближайшем окружении, был источником поэзии и художественного вдохновения, что отразилось в лирическом утонченном портрете. А для Голованова «Святая Варвара» стала прообразом девы Февронии из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

Ценные произведения искусства – это важная часть нашей культуры.

Л. Черник

30 мая 8:45, 13:00 (мск)

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