В эфире «Экспомузыка». Забытое имя русской певицы

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 03.06.2019

В коллекции Музея музыки хранятся несколько грампластинок выдающейся русской певицы Марии Михайловны Кур е нко.

Сейчас это имя мало что говорит любителям музыки. Однако в начале 20-х годов прошлого века рецензент одной из киевских газет писал: «Певица является лучшим колоратурным сопрано в России. Для нее нет ничего невозможного ни в техническом, ни в вокальном смысле. Она поет так же легко, как и дышит». Ему вторил музыкальный критик из Саратова: «Без сомнения, среди колоратурных сопрано это звезда первой величины».

Мария Кур е нко в 1913 году окончила Московскую консерваторию по классу сольного пения у знаменитого педагога Умб е рто Маз е тти. Вскоре она дебютировала на сцене Харьковской оперы в партии Антон и ды в опере Глинки «Иван Сусанин». Затем Мария Михайловна была солисткой Киевской оперы, на рубеже 10 – 20 годов пела в Большом театре и в знаменитой труппе Сергея Зимина.

К сожалению, артистическая карьера певицы в Советской России была недолгой. В 1923 году Кур е нко получила приглашение из Латвии, и в течение двух сезонов с большим успехом выступала там в спектаклях и концертах. А три года спустя она совершила большое турне по странам Европы, после чего ее пригласили в Америку. Первое же выступление Куренко в Лос-Анджелесе в партии Дж и льды принесло артистке ошеломляющий успех. «Выступление совершенно неизвестной нашей публике певицы Марии Кур е нко прошло с триумфом», – отмечал критик газеты «Д э йли Таймс». Популярность певицы в США росла очень быстро. Она выступала в лучших оперных театрах, с первоклассными оркестрами, замечательными дирижерами, выдающимися певцами. В числе немногих артистов она была удостоена чести выступить в Белом доме по приглашению президента Рузвельта.

Куренко связывала творческая дружба со многими музыкантами, оказавшимися в Соединенных Штатах. Она считалась самым авторитетным интерпретатором вокальных произведений Игоря Страв и нского. Александр Гречан и нов в начале 30-х годов записал с ней на грампластинки двенадцать своих романсов. Среди поклонников таланта певицы был и Сергей Рахманинов, считавший Марию Михайловну едва ли не лучшей исполнительницей своих романсов.

В программы камерных концертов Куренко всегда входили произведения русских композиторов – Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Чайковского, Римского-Корсакова. Она великолепно исполняла песни Мусоргского, почти не звучавшие в то время.

В 1990 году в Музее музыки отмечали столетие со дня рождения Марии Куренко. На юбилейном вечере присутствовали гости из Соединенных Штатов – сын певицы Вадим Гонц о в и ее ученица Диана Корт о . Они и передали в дар музею грампластинки, выпущенные американской фирмой «К э питол Р е кордс». Записанные на них вокальные произведения Стравинского, Гречанинова, Рахманинова, Мусоргского и Прокофьева в исполнении Куренко сохранили для нас искусство выдающейся русской певицы, которое и сегодня восхищает любителей музыки.

Редкие аудиозаписи – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

Аудиозапись: Гречанинов. «Снежинки»

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.