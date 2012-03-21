В эфире «Экспомузыка». Шаржи Аркадия Мазаева

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.06.2019

Аркадий Мазаев окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Он автор симфонических произведений, романсов, музыки к спектаклям. За симфоническую поэму «Краснодонцы» Мазаев был даже удостоен Сталинской премии.

Менее известно другое дарование Мазаева – талант художника-карикатуриста. В середине 1950-х годов Мазаев передал в Музей музыки коллекцию шаржированных портретов своих коллег по Союзу композиторов. Художник изобразил их с улыбкой, не столько отмечая внешние особенности – например, длинная шея Кабалевского или детский чубчик Шостаковича, – сколько напоминая о творческой манере: затянувшееся на десятилетия сочинение Юрием Шапориным оперы «Декабристы» или увлечение Михаила Гнесина собственными мемуарами. Портреты сопровождаются стихотворными эпиграммами Сергея Болотина и Абрама Гольденберга, известного под псевдонимом Арго. Серия была создана в конце сороковых годов.

На одном из карандашных шаржей художник изобразил композитора Матвея Блантера, слегка укрупнив черты лица и заострив внимание на смоляных кудрях и бровях. Как мы знаем, легендарная песня Блантера «Катюша», написанная незадолго до Великой Отечественной войны, обрела неслыханную популярность во всем мире. Шуточное стихотворение Арго под портретом – еще один из бесчисленных вариантов текста песни.

Отцветают яблони и груши

И сирень давно уж отцвела,

Ходит молча берегом Катюша,

Будто в рот водицы набрала.

Как узнать молчания причину,

Почему такой большой пробел?

Потому, что песнями дивчину

Обеспечить Блантер не сумел.

На другом рисунке изображен композитор Владимир Захаров – в русской косоворотке навыпуск и с гармонью в руках. Целых 25 лет Захаров был бессменным руководителем Хора имени Пятницкого. Он написал множество песен, ставших «народными», – в том числе знаменитую «Вдоль деревни» на слова Михаила Исаковского. В ней есть такие строки: «Загудели, заиграли провода – мы такого не видали никогда». Именно их обыгрывает в своей стихотворной эпиграмме поэт Сергей Болотин:

Не гонясь за изощренной красотой,

Покорил он всех гуманной простотой,

Но прошли уже немалые года

Все поют одно и то же провода:

«Мы такого не видали никогда!..»

5 июня 8:45, 13:00 (мск)

Ценные экспонаты – это важная часть нашей музыкальной культуры.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.