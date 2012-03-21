В эфире «Экспомузыка». Мриданг

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.06.2019

Искусство ударных инструментов развито в Индии очень высоко. Оно связано не только с музыкой, но и со всеми областями жизни. Индийские барабаны известны с древнейших времен, они упоминаются в священных писаниях индуизма – ведах.

Один из ценных экспонатов Музея музыки – барабан мриданг. Он широко используется в музыкальной практике южной и восточной частей Индии. Название инструмента происходит от двух слов на санскрите: мрид – глина, анг – часть. То есть мриданг буквально означает: «имеющий глиняную часть». В древности такие барабаны действительно делали из глины, позднее их стали изготавливать, в основном, из древесины ценных пород, например, красного или хлебного дерева.



Легенда о появлении мриданга гласит: Кришна, который никогда не расставался со своей флейтой, решил сойти на землю, чтобы научить людей воспевать Бога. Когда флейта Кришны узнала об этом, она заплакала и попросила хозяина взять ее с собой. На это Кришна сказал, что возьмет ее, но в другом виде. Так флейта Кришны превратилась в мриданг.

В «Натьяшастре» — древнем индийском трактате по театральному искусству, теории драмы и музыки – мриданг упоминается как основной ритуальный барабан. Его сложная конструкция считается технически совершенной. Корпус, выдолбленный из цельного куска древесины, несимметричен и сдвинут в сторону более широкой мембраны. Кожаные мембраны разной величины прикреплены с помощью ремней к обручам на корпусе. 32 ремня, проходящих вдоль корпуса, — это 32 слога мантры «Харе Кришна», состоящей из имён Бога.

Мембраны составлены из двух кругов, которые накладываются друг на друга. Согласно традиции, они делаются из кожи коровы или буйвола, умерших естественной смертью. Отверстие в центре верхнего круга покрывается пастой специального состава. Для создания особых звуковых эффектов мембраны иногда прослаивают специальными тростинками.

Классический мриданг обладает богатством выразительных возможностей. Играют на нем обеими руками, сидя, стоя или двигаясь в танце.

4 июня 8:45, 13:00 (мск)

Уникальные инструменты – эта живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.