В эфире «Экспомузыка». Портрет Джакомо Пуччини с дарственной надписью Ф.И. Шаляпину 1907 г.

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 31.05.2019

Один из ценных экспонатов музейной коллекции – портрет Джакомо Пуччини, напоминающий нам о совместной работе двух гениев: итальянского композитора и русского певца.

Пуччини – великий оперный композитор конца XIX – начала XX веков. Кстати, наверное, немногие знают, что композиторское образование он получил согласно семейной традиции, – будучи старшим сыном в музыкальной семье. А впоследствии музыка Пуччини, без преувеличения, завоевала мир.

Современником Пуччини был Федор Шаляпин, ставший непревзойдённым эталоном оперного артиста. Современники спорили: кто он в большей степени: «поющий актер» или «играющий певец»? Во многом благодаря таланту и феерической карьере Шаляпина русская композиторская школа и русская культура в целом получили мировое признание.

Федор Шаляпин покорил лучшие сцены мира. А во время его триумфа в 1901 году в театре Ла-Скала, когда русский певец блистательно исполнил партию Мефистофеля в опере Арриго Бойто, произошла встреча двух великих музыкантов – Шаляпина и Пуччини.

Несколько лет спустя Федор Иванович с блеском исполнил роль философа Коллена в опере Пуччини «Богема». В память о совместной работе итальянский композитор подарил русскому певцу свой живописный портрет с дарственной надписью: «Великому Шаляпину на добрую память. Май, 1907 год».

В 80-х годах прошлого века бесценную реликвию передал в дар Музею музыки сын певца – Федор Федорович Шаляпин.

31 мая 8:45, 13:00 (мск)

Редкие фотографии – это важная часть нашей музыкальной истории.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.