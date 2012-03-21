В эфире «Экспомузыка». Вольфганг Амадей Моцарт «Реквием», издательство Schlesinger, Париж (1821-1823)

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 29.05.2019

Редкие нотные издания в фондах РНММ.

К числу крупных немецких издательств относится издательство Шлезингер. Основано оно было в 1810 году в Берлине и очень скоро стало одним из самых влиятельных в Пруссии. История процветающей компании началась с книжного магазина. Позже бизнес разросся и охватил другие сферы деятельности, в том числе издание нот. Особую популярность издательство приобрело после выхода в свет оперы Вебера «Вольный стрелок». Адольф Мартин Шлезингер печатал произведения ведущих композиторов того времени – Бетховена, Вебера, Мендельсона, Керубини, Гуммеля, Лёве и других.

К числу редких произведений, выпущенных в парижском филиале издательства, принадлежит знаменитый «Реквием» Моцарта. В фондах Российского национального музея музыки хранится уникальное издание 1820-х годов с текстом на латыни и немецком языке.

История создания моцартовского «Реквиема» общеизвестна: некий заказчик в чёрном навестил композитора, и предложил хороший задаток за написание произведения. Моцарт, изнурённый болезнью и слабостью, предчувствовал свой скорый уход. Он предполагал, что пишет «Реквием» для себя.

Сохранилось письмо композитора, в котором он описал свое состояние: «В моей голове хаос, лишь с трудом собираюсь с мыслями. Образ незнакомца не хочет исчезнуть с глаз моих. Я беспрерывно вижу его. Он просит, он настаивает и требует работы от меня. Я продолжаю писать, ибо сочинение музыки утомляет меня меньше, нежели бездействие. Больше мне нечего бояться. Мой час пробил. Я должен умереть. Я чувствую это с такой уверенностью, что мне не требуется доказательств. Я перестаю радоваться своему таланту. А как прекрасна была жизнь! Ее начало сулило великолепные перспективы. Но никому не дано изменить предначертанного судьбой. Надо послушно склониться перед волей Провидения. Итак, я заканчиваю свою погребальную песнь. Я не вправе оставить ее незавершенной. Вена, 7 сентября 1791 года».

Полностью завершить произведение Моцарт не успел, закончил «Реквием» его ученик – Франц Зюсмайер. Первое исполнение состоялось 14 декабря 1793 года в одной из церквей Вены.

Лишь по прошествии нескольких лет выяснилось имя таинственного заказчика. Им оказался граф Вальзег, любитель музыки, дилетант, покупавший произведения других композиторов и выдававший их за свои. Реквием же понадобился плагиатору для того, чтобы почтить память покойной супруги.

29 мая, 8:45, 13:00 (мск)

Уникальные издания – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.