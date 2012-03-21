В эфире «Экспомузыка». ЛИРА – ГУРЬЕВ

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 27.05.2019

В фондах Музея музыки хранится необычный музыкальный инструмент, условно названный лирой. Лира в Древней Греции и Древнем Риме формой напоминала подкову. Из резонаторного корпуса выступали две изогнутые стойки. Вверху они соединялись перекладиной. К ней от корпуса были протянуты струны.

У музейного инструмента стойки шире, чем центральная часть. Они превратились в два резонатора, причем правый, овальной формы, гораздо крупнее левого. Своей необычной формой инструмент напоминает плывущую птицу с пышным хвостом. Одно из резонаторных отверстий на деке в области «головы» еще больше увеличивает это сходство. Между резонаторами с двух сторон натягивались 66 струн. Деки были изготовлены из ели, обечайка – из ценной древесины клёна породы «птичий глаз».

В верхней части инструмента сохранилась бумажная наклейка с рукописным текстом – к сожалению, частично утраченным. Автор пишет: «Музыкальный инструмент «Семоний», который сочинял я для игры псалмов и песней духовных, для прославления Пресвятого имени Господня, имени царя России… имеет два тона: тон арфы в аккордах и тон виолончельный…

Сей инструмент сочинял я для обучения – не пожелают ли юноша или девица, способные обучиться игры, и первым подарком может послужить таковой инструмент. Адрес мой: Калужского уезда сельца Бабаева. Подпоручик Семён Александрович Гурьев Второй. 1872 год»

Как следует из текста наклейки, музейный инструмент был создан представителем рода Гурьевых. В этом роду было много известных людей. У всех, вероятно, на слуху название блюда – гурьевская каша. Автор рецепта этого деликатеса русской кухни Дмитрий Александрович Гурьев при Александре Первом был министром финансов. Один из его сыновей, Николай, был посланником в Голландии и Италии, а второй, Александр, возглавлял экономический департамент в Государственном совете.

Создатель музейного экспоната, подпоручик Семён Александрович Гурьев был потомком одного из соратников великого полководца Александра Суворова – генерал-майора Семёна Григорьевича Гурьева, обер-коменданта крепости Святого Димитрия (ныне город Ростов-на-Дону). Известно о поручике Гурьеве немного. Родился он в 1814 году в родовом имении Бабаево Калужской губернии, умер там же в 1892 году. За свою богоугодную и благотворительную деятельность он был награжден орденом Святого Станислава Третьей степени. После смерти на завещанный капитал в сто тысяч рублей серебром его душеприказчики построили в имении графа здание сельскохозяйственной школы для крестьянских детей. Это здание в готическом стиле можно увидеть в калужском селе и сегодня.

Вероятно, Семён Александрович увлекался музыкой, поскольку он создавал музыкальные инструменты. Единственным свидетельством этих занятий стала «лира» или «Семоний», как назвал её автор. К счастью, она сохранилась до наших дней, заняв своё место в музейной коллекции.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Е. Б. Сигейкина

27 мая, 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.