В эфире «Экспомузыка». Борис Шаляпин и Сергей Коненков

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 23.05.2019

В фонде Фёдора Ивановича Шаляпина хранится фотография 1960 года. Два пожилых человека увлеченно беседуют, не обращая внимания на фотографа. Это известный художник Борис Фёдорович Шаляпин, сын великого артиста, и знаменитый скульптор Сергей Тимофеевич Кон ё нков. Фотография сделана в мастерской скульптора в Москве. Оригинальные кресла и стол, у которого сидят собеседники, изготовлены из пней могучих деревьев – это авторская работа Конёнкова.

Борису Шаляпину и Сергею Конёнкову было о чём побеседовать и что вспомнить. Познакомились они ещё до революции. Однажды в московском доме Шаляпиных на Новинском бульваре появилась обворожительная девушка – Маргарита Воронцова (она приехала из Сарапула). Жертвами её чар стали и сам Фёдор Шаляпин, и его сын Борис. Красавицей были увлечены и гости шаляпинского дома – композитор Сергей Рахманинов, поэт Александр Блок, скульптор Сергей Конёнков. Маргарита стала его моделью и музой. В 1922 году состоялась свадьба Конёнкова и Воронцовой, а через год супруги уехали в США для участия в выставке русского и советского искусства в Нью-Йорке. В Россию они вернулись лишь в 1945 году.

В самом начале 20-х годов Борис Шаляпин учился у Конёнкова во ВХУТЕМАСе – Высших художественно-технических мастерских. А в 1925 году он тоже отправился за границу, сначала в Париж к отцу, а затем вместе со всей семьей – в Нью-Йорк. Переезды из страны в страну, смена наставников и художественных школ мало повлияли на творческие принципы Бориса Шаляпина. «Я всегда был и остаюсь русским художником и патриотом, – писал он, – моя мечта – показать советским людям свои работы и услышать их мнение». Мечта живописца осуществилась, когда его уже не было в живых: в середине девяностых годов прошлого века его картины экспонировались в Музее музыки.

Борис Шаляпин скончался в 1979 году, завещав многие свои работы Музею музыкальной культуры имени Глинки (ныне Музей музыки). Сегодня они украшают интерьер мемориальной усадьбы его отца – Федора Шаляпина – в Москве на Новинском бульваре.

А в 1960–70 годах Борис Шаляпин дважды побывал в нашей столице. В свой первый приезд Борис Фёдорович бродил по знакомым улицам, сделал много зарисовок, навестил родительский дом, побывал в гостях у Конёнкова в его доме-мастерской на Тверском бульваре и написал портрет скульптора. В эти дни и была сделана фотография, которая хранится в музейной коллекции.

Ценные документы – это важная часть нашей истории и культуры.

Н. Ю. Тартаковская

23 мая, 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.