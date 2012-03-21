В эфире «Экспомузыка». Пасхалова – Снегурочка

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 22.05.2019

На фотографии из коллекции Музея музыки – красивая черноглазая девушка в костюме Снегурочки из одноименной оперы Римского-Корсакова – на фоне декорации, изображающей заснеженный лес. Эту партию исполняли лучшие колоратурные сопрано. И одна из них – Алевтина Михайловна Пасхалова.

Она родилась в 1875 году в Саратовской губернии. В детстве ее учителем по фортепиано был Федор Михайлович Достоевский, племянник и полный тезка великого писателя, ученик Антона Рубинштейна. У девочки был красивый голос. Приехав в Москву, она поступила в консерваторию в класс известной певицы Елизаветы Лавровской. А затем произошло главное событие в ее жизни: судьба свела начинающую певицу с меценатом, основателем Московской частной оперы Саввой Мамонтовым. В поисках новых артистов для своего театра он часто бывал на консерваторских концертах. Алевтина Пасхалова приглянулась ему – красивым, теплым тембром и юной, трогательной внешностью.

Приглашение Мамонтова поехать с Частной оперой на гастроли в Санкт-Петербург и спеть партию Снегурочки в опере Римского-Корсакова, да еще в присутствии композитора – заставило певицу буквально трепетать. В воспоминаниях, написанных на склоне лет, Алевтина Михайловна так рассказывала о своеобразном экзамене, который ей пришлось выдержать перед тем, как выйти на сцену:

«При встрече с Римским-Корсаковым Мамонтов сказал:

– Вот Вам Снегурочка, лучшая ученица Лавровской, прошу любить и жаловать. – На эту милую рекомендацию Римский-Корсаков протянул мне сухую руку и процедил: посмотрим, знаете ли Вы партию, могу сейчас Вас проверить». Взволнованная и убитая его приемом, я совершенно потеряла самообладание и заявила, что петь не буду. После чего со мной сделался истерический припадок, я залилась слезами и умоляла освободить меня от этой пытки. Мамонтов метался как зверь, вызвали врача, еле меня откачали, и около часа я была вполне беспомощна. Холодно и зло сидел за пианино Римский-Корсаков и ждал конца моей истерики. Наконец меня успокоили, и я решилась запеть. Римский-Корсаков изрек: - М-да, тембр красивый, музыкальная, партию знаете». Конец цитаты.

Уже после первой арии Снегурочки в театре раздались аплодисменты, а дебютантка даже не поняла, что они были адресованы именно ей. К концу акта успех молодой певицы рос, и, выходя на поклоны в конце акта, Римский-Корсаков вывел за руку и ее. Рецензии были благожелательны, Пасхалову хвалили, как юную многообещающую певицу.

Как же сложилась ее дальнейшая карьера? Алевтина Пасхалова стала настоящей оперной примадонной, выступала на лучших сценах Москвы, Петербурга, стажировалась в Италии и пела в театре Ла Скала. Ее репертуар насчитывал шестьдесят оперных партий. Больше всего она любила роль Татьяны в «Евгении Онегине». Великий знаток и ценитель искусства, Савва Мамонтов не ошибся, пригласив начинающую певицу, и открыл ей дорогу к славе. А дебют Алевтины Пасхаловой запечатлела музейная фотография.

22 мая, 8:45, 13:00 (мск)

Ценные экспонаты – это важная часть нашей музыкальной истории.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.