В эфире «Экспомузыка». Рукопись оперы-кантаты Сергея Василенко «Сказание о граде великом Китеже и о тихом озере Светояре»

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 22.01.2019

В 1901 году Сергей Василенко окончил Московскую консерваторию по классу композиции. По правилам выпускники должны были представить на экзамен кантату или оперу на заданное либретто – вспомним Сергея Рахманинова и его оперу «Алеко». Но в 1901 году директор консерватории Василий Сафонов ввел новшество – будущим композиторам предоставлялось право самим выбирать либретто. И выбор Василенко пал на сюжет из русских летописей о граде Китеже. Во время татарского набега город вместе с жителями чудесным образом погрузился в воды озера Светояр и был спасен от врагов.

Интерес Василенко к древней легенде был неслучаен. Посещая курс истории церковного пения в России, который вел профессор Сергей Васильевич Смоленский, он увлекся старинными церковными напевами, посещал службы в старообрядческих церквях, изучал крюковые записи богослужебных мелодий. Конечно, профессор Смоленский очень обрадовался, узнав о теме будущего сочинения. Друзья помогали композитору сочинять либретто, находить музыкальный материал.

В мае 1901 года опера-кантата была закончена – 300 страниц партитуры и переложение для двух роялей. В этом переложении «Сказание о граде великом Китеже и о тихом озере Светояре» и было исполнено на выпускном экзамене. Первую партию играл пианист Александр Гольденвейзер, вторую – автор. После прослушивания должно было состояться закрытое обсуждение, но директор Сафонов объявил: «У нас не может быть совещания. Мы прослушали произведение крупного мастера, произведение мирового масштаба». Василенко получил диплом 1-й степени и золотую медаль. В следующем 1902 году кантата была с успехом исполнена под управлением Василия Сафонова, а еще через год поставлена в виде оперы на сцене Солодовниковского театра. Эскизы декораций написал художник Апполинарий Васнецов. Два эскиза – «площадь в Китеже» и «озеро Светояр» – Василенко приобрел, и теперь они, как и весь архив композитора, находятся в Музее музыки. Здесь же хранится и авторская рукопись оперы-кантаты.

А как же гораздо более известная опера Римского-Корсакова? Замысел «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» возник у композитора в том же 1901 году – две оперы на один и тот же сюжет сочинялись практически одновременно. Встретившись с Сергеем Василенко в Москве, Николай Андреевич признался: «Это совпадение меня беспокоило в том смысле, что бы вы что-нибудь не подумали». Но трактовка сюжета оказалась совсем разной. Так, Римский-Корсаков развил сюжетную любовную линию Февронии и Всеволода (в опере-кантате Василенко они вовсе не имеют имен – Княжич и Невеста Княжича). И главное – Китеж у Римского-Корсакова не погрузился в озеро Светояр на глазах у татар, а исчез, растворившись в волшебном тумане.

Опера Римского-Корсакова была поставлена в 1907 году, с тех пор она не сходит с оперных сцен. А «Китеж» Сергея Василенко – что ж, он остался в истории музыки как еще одна трактовка великолепного сюжета.

Ценные автографы – это живая история музыки.

22 января, 08:45; 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.