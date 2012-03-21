В эфире «Экспомузыка». Рояль салонный фирмы «Стейнвей и сыновья», принадлежавший Н.Г. Райскому

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.05.2019

В начале 1960-х годов в Музей был передан салонный рояль, изготовленный в Гамбурге в 1913 году фирмой «Стейнвей и сыновья». Инструмент в прошлом принадлежал известному оперному артисту, вокальному педагогу, переводчику Назарию Райскому. В 1980-е годы рояль находился на сцене Органного (ныне – Прокофьевского) зала на улице Фадеева и был основным концертным инструментом музея. Этот рояль вошел в состав огромного фонда Райского, который насчитывает свыше 700 предметов. В их числе – нотная библиотека, фотографии и личные вещи известного музыканта.

Назарий Григорьевич Райский (его настоящая фамилия Капитонов) обладал голосом приятного тембра – лирико-драматический тенор. В его репертуар входили более сорока оперных партий и около тысячи камерных произведений русских и зарубежных композиторов. Партнёрами Райского были известные певцы Пётр Оленин, Вера Петрова-Званцева.

Родился Назарий Григорьевич в 1876 году в польском городе Люблин в семье чиновника. Вначале обучался в Варшавской консерватории скрипичному искусству, и только затем – пению. Совершенствовал вокальное искусство в Италии. Пел в оперных театрах Нижнего Новгорода, Самары, Вильно, Владивостока, Хабаровска, Харбина, Тифлиса, Баку, гастролировал в Италии. В течение четырех сезонов Райский был солистом Московской частной оперы Зимина. В десятые и двадцатые годы прошлого века много выступал как камерный певец в Москве и других городах, с особым успехом исполняя русские романсы.

В течение почти тридцати лет Райский вёл вокальные классы в Московской консерватории; а на рубеже двадцатых – тридцатых годов годах был профессором консерватории в Тифлисе. В числе его учеников настоящие звезды Сергей Лемешев, Вера Фирсова, Георгий Виноградов, Николай Кедров, Гуго Тиц.

Назарий Григорьевич совмещал преподавательскую работу с административной: в середине 30-х руководил Московской филармонией, затем возглавил музыкальное радиовещание, а в середине войны стал музыкальным руководителем Государственного ансамбля Латвии.

Назарий Райский – автор трудов по вопросам вокального искусства, составитель и редактор сборников вокальных сочинений. Он перевёл на русский язык множество песенных текстов, в том числе такие шедевры, как «К музыке» Франца Шуберта, «Счастье» Роберта Шумана, «Вдали от Родины» Эдварда Грига.

Похоронен музыкант на Новодевичьем кладбище.

Сегодня рояль Назария Райского продолжает служить музыке. Он звучит на концертах в Музее Сергея Прокофьева в Камергерском переулке, который входит в состав Российского национального музея музыки.

28 мая, 8:45, 13:00 (мск)

Раритетные инструменты – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.