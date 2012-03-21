В эфире «Экспомузыка»: Бансури

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 22.11.2018

В коллекции музея музыки хранится нарядная тростниковая флейта, украшенная разноцветными полосками фольги и серебряной проволоки. Это индийский классический духовой инструмент бансури, связанный с традиционным музицированием хиндустани – севера страны.



Один из древнейших инструментов, флейта бансури имеет для индусов особое культурное и религиозное значение. Она символизирует творческую благодать, эмоциональную глубину и духовные стремления. Бансури почитается как божественный инструмент Кришны. В индуистском искусстве Кришну изображают как мальчика-пастуха, играющего на флейте. С этим инструментом связана обширная иконография и литература. Бансури упоминается в древнейшем памятнике индийской литературы – Ригведах. Изображения небесных музыкантов-полубогов, играющих на флейтах, нашли в древних пещерных храмах.

Для изготовления бансури обычно используют бамбук. Чтобы превосходно звучать, бамбук должен быть прямым и ровным, иметь тонкие стенки. Его некоторое время выдерживают, один конец закрывают пробкой и затем раскаленными металлическими прутьями прожигают шесть отверстий для пальцев. Высверливать их нельзя – это нарушит целостность бамбукового ствола. После того как все отверстия готовы, бансури погружают в раствор специальных масел, через некоторое время очищают, сушат и обвязывают шёлковыми или нейлоновыми шнурами, – это и украшает инструмент, и защищает его от воздействия температур. В отличие от западных духовых ни один индийский инструмент не имеет клапанов, отверстия закрываются только пальцами.

Конструкция бансури и необычная техника исполнения помогает передавать особенности классической индийской музыки. Звук бансури богат тончайшими оттенками. По сравнению с обычной флейтой, у этого инструмента заметна чуть хриплая теплота, что делает его похожим на человеческий голос. Тонкие стенки бамбука прекрасно резонируют, насыщая звук большим количеством обертонов.

Как концертный инструмент бансури стала использоваться лишь в 20-ом столетии. Исполняемые композиции основаны на традиции классической северо-индийской музыки, ее ладовых и ритмических формулах.

22 ноября, 8:45; 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.