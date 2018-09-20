В эфире «Экспомузыка»: Балалаечник - виртуоз Михаил Рожков (к 100-летию со дня рождения)

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 20.09.2018

30 августа 2018 года исполнилось бы 100 лет выдающемуся балалаечнику-виртуозу, народному артисту России Михаилу Федотовичу Рожкову. Всего два месяца он не дожил до своего юбилея. Рожкова похоронили на Троекуровском кладбище в Международный день балалайки – 23 июня этого года.

«Паганини русской балалайки» – так называл его великий дирижер Герберт фон Караян. Рожков выступал на лучших площадках страны, в программах с Леонидом Утесовым, Ольгой Воронец, Людмилой Зыкиной и другими звездами. Его постоянно приглашали играть в Посольствах Италии, Франции, Польши, Испании, США.

Михаил Федотович прошел со своей балалайкой Великую Отечественную войну, был солистом в военном оркестре, позже – дирижером оркестра Центрального Дома Красной армии, затем работал солистом Москонцерта. Озвучил полсотни советских фильмов, в том числе «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие...», «Простая история».

В коллекции музея хранится негатив черно-белой фотографии 1973 года, запечатлевшей Михаила Федотовича в Москве, а также еще два негатива: на одном из них Михаил Рожков – в группе других балалаечников в гостях у основоположника современной школы игры на балалайке – Бориса Трояновского.



В фондах Музея находится более десяти грампластинок с записями Рожкова. Они поступили в коллекцию в 1970-е годы от фирмы «Мелодия» и от объединения «Международная книга». На пластинках – русские народные песни, произведения современных композиторов, обработки популярных советских песен в исполнении музыканта в сопровождении ведущих оркестров и ансамблей народных инструментов, записи организованного им «Русского трио». На пластинках, выпущенных фирмой «Ле Шант дю Монд», записаны в исполнении этого трио вариации и фантазии на темы русских песен и танцев.

В 1958 году Рожков создал дуэт с замечательным гитаристом Георгием Меняевым. В течение 15 лет музыканты выступали по всему Советскому Союзу и за рубежом. На музейных пластинках имеются записи популярнейших народных песен «Заиграй, моя волынка», «Уж, как по мосту, мосточку» в исполнении этого дуэта.

Есть в коллекции музея и настоящий раритет – запись Михаила Рожкова на домре. Это обработка старинного русского романса «Я встретил вас», сделанная музыкантом для домры и гитары. По классу домры будущий виртуоз в 30-х годах окончил Музыкальное училище имени Мусоргского в Ленинграде и даже учился на домриста в Гнесинском институте в конце 40-х, прежде чем перейти в класс балалайки и обрести свое призвание.

Уникальные экспонаты – это живая история музыки.

20 сентября, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.