Этнографический хор ГИМНа

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.05.2018

Необычный акварельный рисунок хранится в коллекции графики Музея музыки. Это дружеский шарж Якова Богатенко под названием «Этнографический хор ГИМНа». ГИМН ‑ сокращенное название Государственного института музыкальной науки, работавшего в Москве с 1921 по 1931 годы. Эта организация объединяла музыкальных ученых, композиторов и исследователей в различных областях истории и теории музыки. В ГИМНе были огромная научная библиотека в 36 тысяч томов, акустическая лаборатория, опытно-исследовательская мастерская музыкальных инструментов – как профессиональных, так и народных, различные другие лаборатории и секции. Этнографическая секция, которую возглавлял композитор, доктор искусствоведения, профессор Вячеслав Викторович Пасхалов, занималась собиранием изучением и пропагандой народного музыкального творчества. Сотрудники Этнографической секции изображены на рисунке Якова Богатенко в комическом виде участников хора, который никогда не существовал.

Несколько слов о художнике. Яков Алексеевич Богатенко происходил из семьи старообрядцев. Он окончил одновременно, притом с отличием, Археологический институт и Строгановское училище. Богатенко живо интересовался новыми направлениями в искусстве, переписывался с композиторами и художниками, восторженно отозвался на первое исполнение «Всенощной» Рахманинова. Главное направление творчества Богатенко-музыканта – старинное хоровое старообрядческое пение. Он пел на клиросе, создал хор и выступал с ним в концертах. В Этнографической секции Государственного института музыкальной науки Богатенко вёл специальный курс пения по крюкам для всех желающих (желающих, правда, нашлось совсем немного). Богатенко-художник писал иконы, содержал иконописную мастерскую, расписывал храмы (сохранилась роспись храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы на Новокузнецкой улице в Москве), во время путешествия по Волге писал этюды, искусно имитировал работы «малых голландцев». Коллективный портрет своих коллег по этнографической секции – одна из лучших работ Богатенко в жанре дружеского шаржа (он проявил свой талант и в этой области).

Итак, изображен хор – но мы видим, что его участники держат в руках ноты разных песен и поют каждый своё. Николай Назарович Миронов, собиратель и исследователь узбекской народной музыки, изображен в узбекском халате с зурной в руках. В руках у него листок с записью восточных макомов. Его пение с удовольствием слушает Александр Викторович Затаевич, собиратель киргизского и казахского фольклора. На нём киргизская (а, может, казахская) шапка с меховой опушкой. Иван Сергеевич Тезавровский совмещал две музыкальные профессии - контрабасист оркестра Большого театра и ученый-фольклорист. Сам он не поёт, но внимательно слушает стоящего рядом Якова Богатенко, поющего мелодию, записанную крюками (старинной крюковой нотацией). Александр Васильевич Никольский, церковный композитор, профессор Московской консерватории вопит во весь голос оттого, что ему на ногу наступил сосед - украинский композитор Павел Иванович Сеница. Тот в украинском народном костюме с курительной трубкой у пояса, размахивая руками, выводит «Ой, за гаем». Рядом с ним Яков Васильевич Прохоров, собиратель народных песен Поволжья, поёт чувашскую песню.

Аккомпанирует на фортепиано профессор Московской консерватории Дмитрий Львович Толстой, сын великого писателя. Перед ним на пюпитре – сборник народных песен Прокунина и Лопатина. И, наконец, глава Этнографической секции Вячеслав Викторович Пасхалов изображен в виде тщедушного дирижёра, стоящего на стуле и яростно размахивающего руками.

Рисунок датирован 1927 годом. Спустя 4 года ГИМН был расформирован. Судьба Якова Богатенко сложилась трагически. Уже в конце 20-х годов его вместе с отцом (епископом, видным деятелем старообрядчества) неоднократно арестовывали. Накануне войны последовал очередной арест – последний. Богатенко скончался в тюремной больнице осенью 1941 года.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.