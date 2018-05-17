Цистра

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.05.2018

Цистра – струнный щипковый музыкальный инструмент, известный с XV века. В эпоху Возрождения в странах Западной Европы цистра была популярным народным инструментом. Художники и скульпторы охотно изображали её, часто с точностью до мельчайших деталей. В конце XVIII века цистра проникла в городскую среду, но вскоре была вытеснена гитарой. В настоящее время она сохранилась только в Испании.

В экспозиции Российского национального музея музыки экспонируется редкая по красоте цистра работы французского мастера Жерара Делепланка, датированная 1779 годом. Он работал в Лилле в 1754-1790 годах. Делепланк изготавливал не только цистры, но и другие струнные щипковые и смычковые инструменты. Правда, виолы, скрипки и виолончели его работы не были высокого качества, но отличались хорошо подобранной древесиной и красивым оранжево-коричневым лаком. Большее внимание мастер уделял созданию цистр и, впоследствии, гитар.

Корпус цистры из собрания Музея музыки имеет грушевидную форму, деки у неё плоские, на верхней расположено круглое резонаторное отверстие в виде резной розетки. В отличие от лютни, у которой розетка вырезалась непосредственно в деке, у цистры она изготавливалась отдельно из твердых пород дерева и вставлялась в деку. Инструмент богато инкрустирован перламутром. Короткая шейка заканчивается серповидной головкой. Гриф из черного дерева, наклеенный на шейку, имеет 15 врезных ладов из тонкой латуни. Они лишь слегка выступают над поверхностью грифа. Ей между порожками придана слегка вогнутая форма. Колковое устройство представляет собой металлическую накладку в виде гребня, в его отверстия вставлены металлические «шпильки», на которые накручиваются струны. У данного инструмента четыре хора парных и три одинарные металлические струны. Звук в старину извлекался перьевым плектром, впоследствии стали играть пальцами.

Музыка для цистры записывалась в виде табулатуры, число строк которой зависело от числа струн данного инструмента. Цистра использовалась в основном для сопровождения пению.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.