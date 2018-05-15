"Белилицы, румяницы вы мои"

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 16.05.2018

«Уехав из России, я потерял желание сочинять» ‑ все биографы Рахманинова непременно цитируют эти слова композитора. Действительно, «русская» часть творческого наследия Рахманинова несоизмеримо больше по сравнению с количеством сочинений, написанных после 1917 года, хотя среди последних – такие шедевры, как Четвертый фортепианный концерт, «Симфонические танцы», «Рапсодия на темы Паганини».

Покидая Россию в 1917 году, Рахманинов оставил все свои музыкальные рукописи в квартире на Страстном бульваре. Сейчас они хранятся в Музее музыки. Но в фонде Рахманинова имеется одно из его зарубежных сочинений – обработка народной песни «Белилицы-румяницы вы мои». Как же оно попало в музей? На первой странице рукописи есть надпись Софьи Сатиной, двоюродной сестры композитора и сестры его жены: «Оригинал-манускрипт, пожертвовано Е.И. Сомовым в музей Рахманинова в Москву». (Евгений Иванович Сомов, племянник художника Константина Сомова, был секретарем и другом композитора). Перед отправкой листы были покрыты специальным составом, чтобы сохранить карандашную запись автора.

История сочинения связана с именем знаменитой в России и за рубежом певицы Надежды Плевицкой. Надежда Васильевна Плевицкая (урожденная Винникова) родилась в крестьянской семье. Малограмотная (всё её образование – два класса церковно-приходской школы), не знающая нот крестьянская девушка обладала редкой красоты голосом и абсолютным слухом. При содействии Леонида Собинова Плевицкой – «курскому соловью» - удалось сделать головокружительную карьеру профессиональной певицы. Надежда Васильевна выступала в России с громадным успехом, не раз пела при императорском дворе и получила из рук императрицы драгоценную награду – бриллиантовую брошь в виде жука. По рассказам очевидцев, слушая Плевицкую, император плакал, опустив голову. Однажды он сказал: «Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть».

В 1926 году состоялись гастроли Плевицкой в Америке, где Рахманинов услышал в её исполнении курскую народную песню «Белилицы, румяницы вы мои». Композитор написал к ней фортепианное сопровождение, а потом сделал обработку для хора с оркестром. Сохранилась грамзапись песни в исполнении Плевицкой и Рахманинова, сделанная в Нью-Йорке 22 апреля 1926 года.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.