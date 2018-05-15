Скрипки-гитары мастера Иоганна Штауффера

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 15.05.2018

В Российском национальном музее музыки хранятся две скрипки необычной формы. Созданы они известным австрийским мастером Иоганном Георгом Штауффером (1776‑1853). Эти инструменты, в отличие от скрипок традиционного вида, не имеют углов, деки слегка выпуклые, вместо эф – почти прямые скобки, завиток у одной из них обычной формы, у другой – головка как-бы обрублена и заканчивается плоской «лопаточкой».

Штауффер много экспериментировал в области построения музыкальных инструментов. Не только скрипки, но и сделанные мастером виолончели и гитары часто имели нетрадиционную форму. В 1823 году он даже сконструировал новый музыкальный инструмент – арпеджионе – своеобразный гибрид гитары и виолончели, а также создал восьмиструнную гитару. Такая сосредоточенность Штауффера на своих изобретениях, несмотря на высокий профессиональный уровень, помешала ему занять место придворного скрипичных дел мастера в Вене и даже привела к финансовым проблемам. Вероятно, необычные инструменты не пользовались спросом.

В своих поисках совершенной формы скрипки Штауффер был не одинок. Созданием инструментов, о которых идет речь, он продолжил традиции Франсуа Шано ‑ крупного французского скрипичного мастера. Он был военным инженером, увлекался акустикой. Ранние его инструменты повторяли в основном модели А. Страдивари. Позднее он заинтересовался работами известного физика Феликса Савара, который экспериментально изучал явление резонанса и волновые процессы в различных телах. Он разрабатывал физические основы конструирования струнных инструментов и даже создал скрипку с корпусом в форме трапеции, которая, однако, не была одобрена ни скрипичными мастерами, ни музыкантами.

На основе исследований Савара, Франсуа Шано создал новый тип скрипки, названный «скрипкой-гитарой». В 1818 году парижская Академия изящных искусств выдала ему патент на это изобретение. Скрипки Франсуа Шано в 1820-1840-х годах пользовались большим успехом. По его чертежам инструменты изготавливали в Париже брат Франсуа – Жорж Шано, также известный скрипичный мастер, и даже Жан Батист Вильом. Не остался в стороне от новейших экспериментов своего времени и Иоганн Штауффер.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.