Рояль Карла Шредера

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.05.2018

В 2010 году в Музей поступил большой кабинетный рояль, изготовленный в Санкт-Петербурге в 1890-х годах на фабрике «Шредер».

Фабрика Шредера была основана в 1818 году. Она явилась вторым по времени возникновения крупным фортепианным предприятием Петербурга. На этой фабрике впервые в России была применена паровая сила для изготовления инструментов и для приведения в действие необходимых машин и станков. Карл Иванович Шредер постоянно следил за всеми усовершенствованиями фортепиано, сделанными за границей, применяя их у себя на фабрике. Впервые в России (в 1862 году) он начал ставить в рояли литые чугунные рамы; вводил американскую конструкцию цельногнутых корпусов роялей, лучшие системы механизмов, систему "дискантного колокольчика" для улучшения тембра верхнего регистра и другие усовершенствования. Благодаря этому, инструменты Шредера последней четверти XIX века, обладая высоким качеством, значительно превосходили инструменты фабрики Дидерихса. Карл Иванович Шредер выписывал из-за границы лучших мастеров и специалистов, а также дал возможность своим сыновьям - Карлу и Иоганну - хорошо изучить фортепианное производство за границей. К концу XIX века качество инструментов фабрики Шредера достигло своей вершины, и они стали известными даже за границей.

В начале ХХ века инструменты Шредера продолжали характеризоваться хорошим качеством, прочностью, безукоризненностью отделки и разнообразием рисунка и стиля, отличались сравнительной легкостью клавиатуры и довольно ярким и певучим тоном и были неоднократно отмечены высшими наградами на выставках. Поэтому пианисты предпочитали их инструментам других фабрик для концертных выступлений. Тираж инструментов в последние годы перед первой мировой войной дошел до 1500 штук в год, при 350 рабочих.

До приобретения Музеем, рояль фирмы Шредер, находился по адресу -Москва, Дегтярный переулок, дом 5, где регулярно с 1998 по 2007 годы проходили «Домашние музыкальные вечера. Камерная музыка, литературно-философские беседы и встречи», которые организовывала Наталья Серафимовна Востокова. Вокруг этого рояля собиралась московская интеллигенция – не только музыканты и любители музыки, но и писатели, поэты, художники, философы. Запомнились вечера, например, памяти Марии Вениаминовны Юдиной; вечер памяти русского философа Густава Густавовича Шпета; встреча, посвященная 110-летию со дня рождения русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака; литературно-музыкальный моно спектакль народного артиста Российской Федерации Бориса Плотникова, вечер памяти русского поэта Николая Алексеевича Заболоцкого, вечер памяти Вячеслава Ивановича Иванова – поэта «серебряного века», мыслителя, филолога.

Среди известных пианистов, которые играли на данном инструменте: Алексей Панов, Владимир Мануилович Троп, Владимир Овчинников, Сергей Главацких, Иван Соколов, Анастасия Несчева, Карен Корниенко, фортепианный дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского и другие пианисты.

В настоящее время рояль находится в Салоне Культурного центра Петра Ильича Чайковского на Кудринской площади, где проходят концерты, мастер-классы и просветительные мероприятия Музея.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.