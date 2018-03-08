Ирма Яунзем: "Человек идет за песней"

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 08.03.2018

В 2017 году в дар Музею музыки поступил портрет замечательной советской певицы Ирмы Яунзем, которая всю жизнь собирала и пела песни народов мира - на 60 языках! Латышка по рождению, она создала репертуар, который составляли и народные песни, и старинные романсы, и творения советских композиторов.

Портрет был создан пастелью в мае 1941 года, за месяц до начала войны, художником Станиславом Кидони - уже в июле певица стала участницей фронтовых бригад. На портрете изображена яркая женщина с крупными чертами лица, с удивительно лучащимися светом глазами.

Ирма родилась в 1897 году в Минске, где поселились ее родители, тайком сбежавшие из своих семей (богатая невеста бежала с женихом из бедной семьи), в 1915-1917 годах училась в Санкт-Петербургской консерватории. Концертные выступления Ирма начала еще в годы Гражданской войны, выступая с прославленными Владимиром Горовицем и Натаном Мильштейном. За песни, записанные ею в белорусских деревнях и исполненные на концертной эстраде, она получила в 1923 году звание заслуженной артистки Белорусской ССР.

В 1930-е годы по заданию этнографического отдела Академии наук Ленинграда Ирма ездила по республикам Средней Азии, откуда привезла массу народных песен. Однако из-за репрессий малых народов многие песни были запрещены. Именно тогда она начала с успехом исполнять произведения Шостаковича и Прокофьева.

С 1925 по 1967 год Ирма Петровна была солисткой Московской филармонии, за годы своей почти 50-летней работы много ездила по всему миру, выступая с концертами на гастролях в Японии и Китае, странах Западной Европы, почти всех республиках Советского Союза. Где бы певица ни оказывалась, она всегда записывала народные песни местного населения: бурят и чукчей, таджиков и молдаван и других, в том числе малых народов, населявших необъятную страну.

Слава к ней пришла во время Великой Отечественной войны, когда она в составе фронтовых бригад ездила по фронтам и госпиталям. Ее наполненный душевной теплотой голос, исполнявший народные песни, нес измученным солдатам радость и вдохновлял на борьбу за мирное будущее. В трагические дни ленинградской блокады ее неповторимый голос, возвращая надежду на жизнь, звучал по радио.

С 1950 года певица преподавала во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства и музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, была председателем жюри в многочисленных певческих конкурсах. В 1957 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, в 1968 году вышла ее книга «Человек идет за песней».

Известная певица Нина Дорлиак писала, что в своем искусстве Ирма достигла предельных высот совершенства, за что была невероятно любима публикой.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.