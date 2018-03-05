Восковые валики

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.03.2018

Способы записи и хранения информации в наш век технического прогресса совершенствуются и изобретаются довольно быстро. Уже практически вышли из употребления виниловые пластинки и громоздкие рулоны с магнитофонными лентами, и даже компакт-диски, изобретенные сравнительно недавно, ‑ уже далеко не самый прогрессивный метод записи и хранения информации, в том числе и музыки. А мы сегодня поговорим о носителях, которые появились на заре звукозаписи – о восковых валиках, которые использовались в фонографах.

Всего в фондах Музея хранится 291 фонографический цилиндр. Подобный вид записи использовался в конце 19 – первой трети 20 века. Большинство валиков попали в музей вместе с фонографом фирмы «Эдисон» конца 19 века. Запись на них выполнена на воске различных оттенков – от бежевого и светло-коричневого до черного. А около 20 фольгированных валиков относятся к началу 20 века.

Есть в музее и ещё два фонографа: один из них ‑ принадлежавший собирательнице народных песен Ирме Яунзем, другой ‑ фольклористу и преподавателю московской консерватории Евгению Гиппиусу. Среди валиков, принадлежавших последнему, можно отметить записи произведений, исполненных на русских народных инструментах – рожках, гуслях, а также многочисленные записи русских романсов.

В целом основу репертуара, записанного на валиках, составляют фрагменты из опер русских композиторов (Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова) и западноевропейских композиторов (Верди, Вагнера, Пуччини, Бизе, Масканьи, Гуно). Причем, среди них есть уникальные записи Федора Шаляпина, Энрико Карузо, Павла Богатырева, Антонины Неждановой, Леонида Собинова. Также значительное количество валиков представляют камерную вокальную и инструментальную музыку с записями звучания скрипки, фортепьяно, цитры, арфы, а также оркестровой музыки.

Иногда, благодаря пометкам на валиках можно узнать точную дату той или иной записи, например: 26 июня и 20 октября 1898 года – на 6 валиках был записан голос Шаляпина, исполняющего музыку Шумана, Гуно, Бородина, Римского-Корсакова, Рубинштейна и русские народные песни.

Безусловно, восковые валики – это большая ценность. Они нуждаются в особых условиях хранения, а в дальнейшем ‑ в оцифровке, расшифровке и создании страховых копий, которые позволят сохранить исторические записи, уточнить репертуар, а также сделать эти записи доступными широкой публике. Актуальность расшифровки этих записей и необходимость их неприкосновенного хранения очевидны, так как мягкий недолговечный материал подвержен естественному процессу старения. Известно, что ежегодно около 10% записей на валиках исчезает.

В мире применяется несколько способов считывания и расшифровки записей восковых валиков. В 2012 году киевский Институт проблем регистрации информации преподнес к 100-летию Музея бесценный подарок. Сотрудники института во главе с его директором академиком Вячеславом Васильевичем Петровым привезли в Москву, в Музей соответствующую аппаратуру. Лабораторный измеритель с электромеханическим приводом, используя облегченное контактное считывание, позволил расшифровать несколько валиков. Полученные записи были продемонстрированы во время торжественной церемонии по случаю юбилея Музея.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.