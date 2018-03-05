"Энгармонический" рояль

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.03.2018

В постоянной экспозиции музея внимание посетителей неизменно привлекает необычный, так называемый «энгармонический» рояль, сделанный по заказу Владимира Федоровича Одоевского. С его именем мы встречаемся ещё в детстве, когда читаем его очаровательную сказку «Городок в табакерке».

В летопись русской культуры князь Одоевский вошел как один из наиболее разносторонне образованных людей своего времени. Писатель и философ, он интересовался химией и математикой, астрономией и медициной, экономикой и юриспруденцией.

Но главным увлечением Одоевского была музыка. Он был композитором, пианистом, органистом, одним из основоположников русского классического музыкознания. Кроме того, он проявлял активность в сфере музыкального изобретательства, где находили применение как его художественные, так и технические склонности. В музее сохранилось уникальное издание 1833 года — «Опыт о музыкальном языке, или телеграфе, могущем посредством звуков выражать то, что выражается словами и служит пособием для различных сигналов, употребляемых на море и на сухом пути». То есть это была попытка применить музыкальные звуки и их сочетания для стратегических целей. Двадцать семь кратких музыкальных фраз, таблица которых приложена к книге, соответствовали буквам алфавита.

В конце 40-х годов по указаниям Одоевского в мастерской Георга Мельцеля был сделан орган, в честь И.С. Баха названный «Себастьяноном».

В 1864 году по специальному заказу Владимира Федоровича в мастерской А. Кампе был изготовлен «энгармонический» рояль. С него, собственно, мы и начали наш рассказ. Отличительной особенностью этого инструмента было введение дополнительного ряда клавиш. Деление клавиатуры не по полутонам, а по четвертьтонам, иной, по сравнению с обычным темперированным фортепиано, строй вызывали, наверное, недоумение настройщиков. В своем дневнике за 12 февраля 1864 года Одоевский написал: «Настраивали мое энгармоническое фортепьяно – я, было, написал руководство для настройщика, но оказалось, что настройщик Сорокин, как и многие другие здесь, не знают нот – это в Москве только могут быть такие патриархальные чудеса. Нашел нотную азбуку для Сорокина, вымыл ему голову – и взял с него слово выучиться».

Создание необычного инструмента, несомненно, связано с обращением Одоевского в 60-е годы к изучению русской народной песни. Именно в это время появился ряд исследований Владимира Федоровича на эту тему. Энгармонический рояль должен был помочь ему в воспроизведении народных мелодий с их далеким от европейской темперации строем.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.