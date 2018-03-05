Мамонт Дальский и Фёдор Шаляпин

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.03.2018

«Яша у рояля грянул туш. Полетели шампанские пробки. Мамонт сел рядом с Дашей». В своей книге «Ты и твое имя» писатель Эдуард Успенский приводит эти строки из трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» как пример необычного имени. Но персонаж Толстого ‒ актер Мамонт Дальский – не вымысел, а реально существовавшее лицо, хотя и выступающее под псевдонимом. Его настоящие имя и фамилия ‒ Мамант (тоже редко встречающееся греческое имя) Викторович Неелов.

Знаменитый трагик Мамонт Дальский в течение десяти лет службы на сцене ведущего – Александринского ‒ театра Петербурга играл преимущественно роли героев с сильными страстями, что отвечало его характеру. Тот же Алексей Толстой так описывает Дальского: «Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый». Из-за своего скандального характера и постоянных конфликтов с коллегами Дальский был уволен и продолжал карьеру уже как гастролер в провинциальных театрах. В 1917 году он объявил себя анархистом и вступил во Всероссийскую федерацию анархистов-коммунистов. Участие в грабительских налетах, красочно описанных в романе «Хождение по мукам» ‑ далеко не вымысел автора: Дальский «силой захватил Купеческий клуб и объявил его Домом анархии. Он ещё не объявлял войны Советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых Купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе Дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и, вслед за его античным жестом, вниз, во двор, в толпу, летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком».

Смерть Дальского была нелепа и трагична – 21 июня 1918 года он, отправляясь в гости к Фёдору Шаляпину, сорвался с подножки трамвая.

Если отбросить анархическую страницу биографии, Дальского и Шаляпина связывало многое: яркое творческое начало, горячий, страстный, необузданный темперамент. Они познакомились в Тифлисе, когда Шаляпин был ещё молодым начинающим артистом. На всю жизнь Фёдор Иванович сохранил ценный подарок - серебряный портсигар с изображением венка и лиры и гравировкой на крышке «Талантливому Феде Шаляпину. 1893-94. Тифлис». На внутренней, позолоченной части крышки выгравирована надпись на итальянском языке «T'amo» («Люблю тебя»). Ещё одна надпись имеется на нижней крышке - «Мамонт».

Шаляпин часто пользовался советами Дальского, который, как никто другой, чувствовал «зерно роли». Хорошо известный факт: в работе над ролью Мельника в опере Даргомыжского «Русалка» Шаляпину никак не удавалось прочувствовать и передать характер своего персонажа. Именно Дальский дал ему подсказку: «Мне кажется, ты неверно понимаешь характер Мельника. Это – не вертлявый, бойкий мужичонка, а солидный, степенный мужик».

В фонде Шаляпина сохранилась фотография Дальского в роли Барона в трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь». Дальский сыграл седовласого старика с острым проницательным взглядом. О страстях, терзающих барона, можно догадываться. Фотография подписана: «Хорошему «Мельнику» Шаляпину в день его торжества. Барон – Дальский». К сожалению, надпись не датирована, и когда именно состоялось это торжество (несомненно, имеется в виду представление «Русалки») – неизвестно.

Два предмета в фонде Шаляпина – фотография и портсигар – сохранились как свидетельство давней дружбы двух знаменитых артистов с яркой несхожей судьбой.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.