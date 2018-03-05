Камертоновый прибор

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.03.2018

Сегодня герой нашей программы – не инструмент, но механизм, без которого музыкантам сложно обойтись. Это камертоновый прибор, принадлежавший Алексею Федоровичу Львову – талантливому скрипачу, композитору, дирижёру, директору Придворной певческой капеллы, автору музыки русского национального гимна «Боже, Царя храни!».

Камертон, как известно, служит эталоном звука при настройке музыкальных инструментов и в пении. Изобретен он был в 1711 году придворным трубачом английской королевы Джоном Шором. Частота колебаний принятого за «точку отсчета» тона ля первой октавы была в то время - 419,9 герц. Впоследствии она постепенно повышалась и в середине XIX века доходила до 453-456 герц. В 1858 году Парижская Академия создала комиссию из известных композиторов того времени, которая предложила так называемый «нормальный камертон» с частотой 870 полных колебаний, впоследствии утвержденный как международный эталон высоты звука.

Независимо от этого Алексей Федорович Львов разработал и направил в комиссию созданный им самим камертон, строй которого совпал с эталоном. Его работа была во Франции высоко оценена. Через два года он получил неожиданный подарок. «На сих днях, – писал Львов в своих «Записках», – я был обрадован присылкою мне из Парижа инструмента, коим сравниваются камертоны от 1686 по 1859 год, с показанием, какие произведения были исполняемы на Парижской сцене и по какому камертону. Инструмент этот, в высшей степени интересный для музыкального сценического искусства, служит вместе с тем доказательством в правильности утверждения камертона в 870 колебаний. Его поднесли мне знаменитые фабриканты Плейель и Вольф».

Из приведенной цитаты следует, что камертоновый прибор демонстрирует, как изменялся принятый эталон звука на протяжении двух столетий – с 1686 по 1859 год. Его корпус представляет собой небольшой деревянный ящик с несколькими крупными кнопками-пуговицами. При нажатии каждая издает звук, отличающийся от предыдущего на какую-то долю тона и соответствующий эталону на данный год. На лицевой панели прибора на французском языке указаны «Основные оперные произведения композиторов для французской сцены, расположенные в хронологическом порядке в соответствии с перманентным повышением звуковысотного строя»: от «Армиды» Жана Батиста Люлли до «Фауста» Шарля Гуно.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.