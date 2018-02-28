Бирманская арфа

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.02.2018

Саунг-гаук, классическая дуговая бирманская арфа — один из самых древних национальных инструментов. Она похожа на древнеегипетскую арфу, появившуюся более 4000 лет назад. Корпус ладьеобразной формы покрыт кожаной декой. От него отходит изящная шейка, которая изготавливается из тщательно выбираемого изогнутого корня акации. Струны из крученого шелка крепятся к шейке хлопчатобумажными красными шнурами со свисающими кистями.

Первоначально саунг-гаук был семиструнным. В XIX веке число струн увеличилось до 14. Во время игры на этом инструменте следует держать его на коленях таким образом, чтобы шейка была направлена вперед. Звук извлекается посредством защипывания струн большим и указательным пальцами правой руки, в то время как большим пальцем левой руки струны прижимаются для изменения высоты звука. Инструмент по-восточному богато украшен, покрыт «позолотой», зеркальными стеклами. Покоится арфа на четырех драконах, соединенных изящной резной планкой.

Саунг-гаук – инструмент высокой традиции, связанный с буддийской придворной культурой. Члены королевской семьи и другие высокопоставленные особы, многие из которых были знаменитыми арфистами, сочиняли песни-поэмы кё в стиле древних классических произведений.

В дворцовой драме "нандвинза" большое место отводилось музыке, пению и танцу. Вокальный речитатив, инструментальная музыка и танец связывались между собой интермедиями. Оркестр, в состав которого наряду с барабанами, гонгами и духовыми инструментами, входил и саунг-гаук, исполнял перед каждой сценой музыкальное вступление. Во время сценического действия оркестр использовался редко. Музыка в спектакле была строго регламентирована: точно известно, какая часть оркестра, состоявшего исключительно из мужчин, должна сопровождать речитатив, тот или иной танец. Поскольку звучание саунг-гаука не очень громкое, то инструмент как нельзя лучше подходил для аккомпанирования певцам.

В современной Мьянме саунг-гаук пользуется большой популярностью. Он даже изображен на национальной банкноте в 50 пья.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.