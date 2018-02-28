Колесная лира

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.02.2018

Колесная лира – струнный инструмент, бытовавший в России, Украине и Белоруссии, а также во многих странах Европы. Она была известна под разными названиями: во Франции – вьель, в Италии - джиронда, в Великобритании – харди-гарди. В России за ней закрепилось название «колесная лира».

Глубокий деревянный корпус лиры по форме напоминает скрипку или цифру 8. На верхней деке укреплена коробка с клавишным механизмом, сбоку – колесо с рукояткой. При вращении колеса звучат все три струны. На одной из них с помощью клавишного механизма играют мелодию, две другие – бурдонные. Звук лиры - жужжащий, гнусавый.

В Средневековье, в 12-13 веках, этот инструмент называли органиструмом. В то время колесная лира представляла собой громоздкий инструмент, на котором исполнитель мог играть только вместе с помощником, вращающим ручку. Позднее появились более легкие, портативные инструменты, получившие широкое распространение среди менестрелей. К 15 веку лира потеряла свою популярность и стала инструментом, преимущественно, нищих и бродяг, исполнявших песни под незатейливый аккомпанемент. Новый расцвет инструмента наступил лишь в 18 веке, когда он стал модной игрушкой французских аристократов.

В России и Белоруссии на колесной лире играли бродячие слепые музыканты, калики перехожие, распевавшие под её заунывный аккомпанемент духовные стихи около церквей и монастырских оград, на ярмарках и базарах. Особенно популярна лира была на Украине. Лирники не только сопровождали игрой на инструменте собственное пение духовных стихов, но исполняли и веселые танцы, шуточные песни на свадебных пирах и других сельских увеселениях. В 19 веке на Украине существовали специальные школы лирников. По окончании обучения молодой музыкант держал экзамен по знанию репертуара и владению игрой, после которого получал в награду инструмент и так называемую «визвилку» (освобождение) на право работать самостоятельно. В наше время колесную лиру иногда вводят в состав народных ансамблей и оркестров.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.