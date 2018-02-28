Цисяньцин – инструмент оркестра "изящной музыки"

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.02.2018

В Российском национальном музее музыки хранится старинный китайский струнный щипковый инструмент, изготовление которого относится к эпохе правления династии Мин (1364-1644). Называется он цинь или цисяньцинь, что в переводе означает «инструмент с семью струнами». Плоский корпус склеен из двух досок. Выпуклая верхняя дека изготовлена из тунгового дерева, дно – из катальпы. Дека многократно покрывается густым слоем лака темно-вишневого цвета. Струны циня традиционно изготовлялись из шелковой нити. С одной стороны они прикрепляются к колкам, с другой, проходят через порожек, прикрепляются к ножкам. Вдоль деки расположены тринадцать ладов, инкрустированных перламутром. Под дном, в самом узком месте, находятся две деревянные ножки, необходимые для того, чтобы корпус инструмента не касался поверхности стола и мог свободно резонировать. Техника игры на цине включает около ста различных приемов: разные способы щипков, ударов пальцами по струне, глиссандо, многократные скольжения пальцами по струне после одного щипка, и др.

Цисяньцин – древнейший инструмент. В III веке до нашей эры он входил в состав придворного оркестра «изящной музыки» и был наиболее характерным инструментом классической китайской музыки. Великий китайский философ Конфуций включал игру на цине в одно из так называемых «шести искусств», которым должен овладеть каждый образованный человек. Конфуций рассматривал игру на цине как акт духовного самовоспитания. Звуки циня с древности можно было услышать в тиши кабинета, в уединенном павильоне, в келье отшельника, но не на шумных площадях или в увеселительных заведениях. Игра на цине является не только эмоциональным самовыражением, но и своеобразной музыкальной медитацией.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.