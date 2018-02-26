Клавесин мастера Бурката Шуди

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 26.02.2018

Клавесин, изготовленный выдающимся клавесинным мастером Буркатом Шуди в Лондоне в 1766 году, уже многие годы демонстрируется в экспозиции Музея музыки. Инструмент был сделан по заказу прусского короля Фридриха II Великого для его нового дворца Сан-Суси в Потсдаме.

Буркат Шуди, выходец из Швейцарии, известен как один из создателей нового типа клавесина XVIII века. Великолепные инструменты этого мастера представляют наиболее блистательный период в истории английского клавесиностроения. Среди владельцев инструментов Шуди выдающиеся музыканты того времени – Георг Фридрих Гендель, Йозеф Гайдн, Муцио Клементи, Чарльз Бёрни, а также представители царствующих домов Европы.

Инструмент, хранящийся в коллекции -двухмануальный клавесин, обладающий богатым по тембру мощным звучанием. Он отличается характерным для инструментов Шуди широким диапазоном в пять с половиной октав. Кроме трёх основных регистров, клавесин имеет два дополнительных тембра – лютневый и арфовый, а также механизм tutti, предназначенный для одновременного включения всех регистров.

Инструменты из мастерской Шуди отвечали всем запросам и желаниям музыкантов. Юный Моцарт играл на двухмануальном клавесине мастера в мае 1765 года во время своего посещения Лондона. Карл Филипп Эмануэль Бах, являясь главным клавесинистом при дворе короля Фридриха Второго, играл на королевских инструментах как соло, так и аккомпанируя монарху, музицирующему на флейте. Для Фридриха Второго Буркат Шуди сделал четыре клавесина; два из них - совершенно одинаковые - были отправлены королю одновременно, что подтверждается их порядковыми номерами — 511 и 512. Согласно Чарльзу Бёрни, эти инструменты были размещены в новом дворце. Проследить дальнейшую историю, особенно на протяжении бурного ХХ века, оказалось довольно сложно. Второй клавесин под номером 512 оказался в Москве, и мы можем наслаждаться его великолепным звучанием во время концертов, проходящих в Музее музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.