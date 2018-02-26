Кобыз - поющая душа дерева

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 26.02.2018

Вы, наверное, заметили, что зачастую народные инструменты своей формой, материалом из которого они выполнены или способом исполнения отражают жизнь и быт народа. Не случайно кобыз – казахский струнный смычковый инструмент древнего происхождения своим силуэтом напоминает охотничий лук.

Корпус кобыза выдалбливался из цельного куска дерева. Это один из древнейших способов изготовления музыкальных инструментов, и объясняется он вовсе не технической отсталостью или отсутствием металлических приспособлений. По древним верованиям многих народов только в цельном куске сохранится живая поющая душа дерева, которая будет звучать в инструменте. Форма корпуса напоминает удлиненный ковш, в нижней части затянутый верблюжьей кожей. Тетиву заменяют две струны из некрученого конского волоса, натянутые высоко над грифом. Во время игры пальцы не прижимают струны к шейке инструмента, а лишь прикасаются к ним. Смычок кобыза также лукообразный со свободно подвешенной прядью конских волос, которые смазывают смолой. Шейка и края корпуса по всему периметру украшены узкими металлическими накладками с чеканным орнаментом. Кроме того, к корпусу и головке кобыза прикреплены звенящие металлические подвески, которые являются не просто украшениями, а шаманскими знаками-символами. Таким инструментом, считая его священным, пользовались шаманы-баксы и знахари для изгнания «злых духов». Простой народ даже боялся прикасаться к этому инструменту, потому что верил, что кобыз, как и хозяева инструмента – баксы, обладают чудесной волшебной силой и способны оказывать воздействие на судьбу человека.

Игра на кобызе была также связана с эпическим творчеством жырау (певцов), которые в кочевой среде занимали одно из видных мест. Жырау находились обычно при дворе ханов, являясь военными и политическими советниками, воспевали героические подвиги ханов и батыров. В прошлом столетии исполнение эпических произведений перешло к акынам, их сказаниям в сопровождении домбры. Устойчивыми носителями традиции игры на кобызе остались только баксы.

Согласно преданиям кобыз создал Коркут-ата, великий шаман и сказитель степей, живший в восьмом - девятом веках. Коркут – легендарный отец музыки, создатель песни на земле. Легенда рассказывает, что Коркут не мог примириться со скоротечностью человеческой жизни и решился искать бессмертие на земле. В странствиях по всему свету он так и не нашел ответа на извечные вопросы жизни и смерти. Возвратившись на родные берега реки Сыр-Дарьи, Коркут сделал инструмент, выдолбив его из прочного дерева арчи (можжевельника). Натянул струны и заиграл, изливая свои мучительные мысли и чувства. Он вложил всю свою душу в эти мелодии, и чудесные звуки его струн дошли до людей, пленили их. С тех пор мелодии Коркута и созданный им кобыз пошли странствовать по земле, а имя Коркута осталось бессмертным в струнах кобыза и в сердцах людей.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.