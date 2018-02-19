Рассуждение о рыбе и прочем

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 19.02.2018

Одна из многочисленных картин, принадлежавших Ф.И. Шаляпину и входящих в его живописное собрание, носит необычное название «Рассуждение о рыбе и прочем». Автор этой сравнительно небольшой картины маслом, художник Валентин Серов, написал вверху на полотне её название и посвящение своему другу Ф.И. Шаляпину. Картина датирована 1907 годом и изображает жанровую сценку в деревенском бревенчатом доме. Изображены двое - лежащий на кровати, укрытый меховым полушубком человек с густой черной бородой и его собеседник, стоящий в изножье кровати. В первом легко узнать художника Константина Коровина, также близкого приятеля Шаляпина. О чем идет их беседа и кто этот второй? Наконец, почему картина посвящена Шаляпину? Чтобы найти ответы на эти вопросы, достаточно открыть маленькую книжечку Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», предисловие к которой написал сам Шаляпин; оно было опубликовано к юбилею художника в 1932 году в парижской газете «Последние новости».

Если книга – это воспоминания Коровина о великом артисте и своем друге, то предисловие Шаляпина ‒ тоже воспоминания о художнике с яркой, необычной внешностью, выразительными острыми глазами, с эффектной черной волнистой бородой в стиле Генриха IV. Таким Шаляпин увидел Коровина при первой встрече на ярмарке в Нижнем Новгороде ещё в конце позапрошлого века. До последних дней жизни артиста Коровин оставался одним из его ближайших друзей – и в Москве, и в Петербурге, и в Париже. А в молодые годы они двое, да еще Валентин Серов, страстно увлекались охотой и весело проводили свободное время в рыболовных «экспедициях».

Вот что пишет Шаляпин: «Соберемся, бывало, с Серовым и Коровиным на рыбную ловлю. Целый день блаженствуем на реке. Устанем до сладостного изнеможения. Возвращаемся домой, в какую-нибудь крестьянскую избу. Принесли рыбу, и после лучения её (тут Шаляпин, видно, подзабыл, что лучение – способ ночной, а не дневной рыбной ловли, с факелом) ночью располагаемся на отдых. Серов поставил холст и весело, темпераментно, с забавной улыбкой на губах быстро заносит на полотно сценку, полную юмора и правды. Коровин лежит на нелепой кровати устроенной так, что её ребра обязательно должны вонзаться в позвоночник спящего на ней великомученика, у кровати – огарок свечи, воткнутой в бутылку, в ногах Коровина, прислонившись к стене, в великолепнейшем декольте при портках – бродяга в лучшем смысле этого слова, Василий Князев. Он слушает, иногда возражая. Это Коровин рассуждает о том, какая рыба хитрее и какая дурачливее… Серов слушает, посмеивается и эту рыбную диссертацию увековечивает…»

Василий Князев (или Княжев) – слуга и приятель Коровина, и на картине он одет в пальто – опять подзабыл Шаляпин. Во всяком случае, похоже, артист действительно помнил смешной эпизод, а не описывал принадлежавшую ему картину.

На обратной стороне рамы есть надпись: «Висело в гостиной в доме на Новинском», а также указано место действия – деревня Ратухино, в Переславском уезде Владимирской губернии, на реке Нерль, где Шаляпин выстроил себе дачу неподалеку от дома Коровина.

Замечательная картина В.Серова «Рассуждение о рыбе и прочем», как и прежде, украшает гостиную в Мемориальной усадьбе Шаляпина на Новинском бульваре в Москве.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.