Баян Стерлигова

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 19.02.2018

На рубеже XIX и XX веков эксперименты в области хроматических гармоник ознаменовались созданием трех- и четырехрядных инструментов с разнообразным аккомпанементом из готовых аккордов. Инструменту дали название «баян» – по имени древнерусского сказителя. В начале ХХ века это название было настолько популярным, что два крейсера были названы «Баян», выходил журнал «Баян», так же именовали исполнителей русских народных песен. Применительно к хроматической гармонике, начиная с 1900 года, оно встречается в изданиях Петра Розмыслова, владельца магазинов музыкальных инструментов. Популяризатором названия «баян» был известный гармонист Яков Федорович Орланский-Титаренко. Позднее он также назвал созданный им оркестр.

Орланский-Титаренко обратился к мастеру Стерлигову и заказал четырехрядную усовершенствованную хроматическую гармонику. Пётр Егорович Стерлигов (1872-1959) был талантливым и изобретательным мастером. Он не только освоил все имевшиеся в то время модели гармоник, но и создавал свои оригинальные модели, опережая развитие гармонного строительства. Впервые им был сделан пятирядный баян с двумя вспомогательными рядами кнопок в правой клавиатуре, как у современного баяна, изобретена готово-выборная клавиатура с переключением. Характерной особенностью такого инструмента являлось наличие в левой клавиатуре двух звукорядов – с готовыми аккордами и выборного, звуки которого расположены в хроматической последовательности. Переключение в левой клавиатуре с готового на выборный звукоряд и наоборот осуществлялось с помощью специального механизма.

В экспозиции музея представлен четырехрядный баян с особым расположением клавиш на правой клавиатуре, получившим название «системы Стерлигова» (4-ый ряд клавиш дублировал первый). Она пользовалась большим успехом у баянистов из-за удобного и естественного положения руки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.