Ружье Шаляпина

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 19.02.2018

Фёдор Иванович Шаляпин был азартнейшим охотником. Охота была для артиста и отдыхом, и удовольствием. На охоте он забывал обо всем на свете и стрелял с упоением, так что находиться рядом с ним порой было небезопасно. Об этом свидетельствуют воспоминания друзей Шаляпина, разделявших с ним эту благородную страсть. Одним из них был близкий друг Фёдора Ивановича художник Константин Коровин, написавший книгу воспоминаний «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».

Вот один из эпизодов «охотничьей эпопеи» Шаляпина в пересказе Коровина.

В 1907 году Шаляпин гостил у Коровина в деревне Охотино Ярославкой губернии – позже артист построил себе дом неподалеку в Ратухино. «К вечеру мы [Шаляпин, Коровин и деревенский охотник Герасим] пришли к краю озера, где были болота, - Герасим сказал, что здесь будет перелет уток. Герасим шепнул мне:

- Шаляпина надо подале поставить. Горяч больно, не подстрелил бы. Не приведи бог. Я с ним нипочем на охоту не пойду. Очинно опасно.

И далее Коровин рассказывает, как Шаляпин, завидев стаю летящих уток, стрелял по ним беспрерывно, только синий дым расстилался по болоту. «Пальба шла, как на войне…». А когда стемнело и все охотники собрались, Шаляпин стал бранить ружье Коровина – «ни к черту не годится. Погодите, говорил он, - вот когда я здесь построюсь, вы увидите, какое у меня ружьецо будет!»

Ружье у него появилось действительно замечательное – бельгийское, сделанное на заказ на Льежской мануфактуре огнестрельного оружия. Эта двустволка двадцатого калибра предназначалась для охоты на мелкую дичь и птицу. Ложе выполнено из орехового дерева и украшено мелкой сеткой. Замки системы Энсон и Дилей с красивым растительным орнаментом. На межствольную планку нанесены имя производителя, его месторасположение, дата основания фабрики и сведения о призе, полученном на выставке в Париже в 1900 году. В дореволюционной России оружие Льежской мануфактуры уступало только прославленному Зауеру; такая двустволка стоила 110 – 125 рублей.

Это прекрасное ружье было приобретено в 1988 году у Павла Пашкова, душеприказчика Ирины Шаляпиной, дочери певца. Сейчас оно демонстрируется на выставке в Мемориальной усадьбе Шаляпина на Новинском бульваре.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.