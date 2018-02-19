Моринхур - "золотой" крылатый конь

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 19.02.2018

Моринхур – монгольский струнный смычковый инструмент, является одним из главных символов страны. По преданию, у самого Чингисхана был свой собственный золотой инструмент, который он берег и был готов казнить любого из своих приближенных, кто посмел бы прикоснуться к нему.

Традиционный моринхур имеет деревянный корпус в форме трапеции и кожаную деку. Длинная шейка проходит через корпус насквозь, выходя снизу штыком. Головка инструмента, как правило, делается в форме головы коня. У моринхура две витые струны из пучков конского волоса: «мужская», изготавливаемая из 130 волосков из хвоста жеребца и «женская» – из 105 волосков из хвоста кобылы. При игре инструмент располагается вертикально, опираясь о колено. Звук извлекается лукообразным смычком, который держат ладонью вверх. Способ звукоизвлеченияна моринхуре– флажолетный, то есть струны не прижимают к шейке. Моринхур – мужской инструмент, широко использующийся как для сольного исполнения, так и для аккомпанирования при исполнении эпических сказаний. В религиозных буддистских обрядах он не использовался.

Легенды о моринхуре свидетельствуют, что он связан с древним культом коня. Это отражено и в его названии – «морин» по-монгольски – конь. Существует легенда о происхождении моринхура: Жил на свете богатырь, у которого был крылатый конь, и никто не мог победить его в бою. Однако враги дождались, пока герой и его конь заснут, и отрубили коню крылья. Крылатый конь погиб, и в память о нем богатырь сделал из его волоса, шкуры и костей первый моринхур. Он заиграл на новом инструменте, и в его звуках вновь услышал звуки быстрого бега и голос любимого скакуна. Образ белого крылатого коня-небожителя, приносящего счастье, характерен для фольклора монгольского народа. Не случайно в центре государственного герба Монголии изображен «золотой» крылатый конь.

В коллекции музея находятся несколько моринхуров. Наиболее интересным из них является инструмент с необычным восьмигранным корпусом. На его головке кроме традиционного коня, вырезаны еще головы коров и овец. На широких обечайках изображены сцены кочевой жизни монголов. Шейка и колки украшены резным орнаментом, дно корпуса – изящной резной розеткой в национальном стиле.

В крупном городе Монголии Дархане установлен даже памятник моринхуру.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.