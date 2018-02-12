Кора — единение с музыкой

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.02.2018

Кора — струнный щипковый музыкальный инструмент, распространённый в Западной Африке. Возникла она в древности, но приобрела широкую известность в восемнадцатом веке. Первое упоминание о коре встречается у шотландского исследователя Мунго Парка в книге «Путешествие во внутренние районы Африки», вышедшей в 1799 году. Автор, описывая жизнь различных народностей этого континента, впервые увидел диковинный инструмент, с которым решил познакомить читателей. Так европейский мир узнал о существовании коры.

По своему строению и звуку кора близка к лютне и арфе. Корпус изготавливается из калабаса – большой тыквы, разрезанной пополам и перетянутой коровьей кожей. Тыльная сторона корпуса может использоваться для поддержания ритма. Кожаная дека имеет небольшое отверстие. К корпусу-резонатору крепится гриф с зазубринами. На нем находятся специальные кожаные кольца, посредством перемещения которых настраивается инструмент. Кора имеет 21 струну: одиннадцать для левой руки и десять – для правой. По традиции струны изготавливались из тонких полос кожи антилопы или другого животного. Сейчас струны делают из нейлоновой лески или же используют струны для арфы. Кроме того, современные инструменты могут иметь до четырех дополнительных басовых струн. Большим и указательным пальцами игрок перебирает струны, придерживая инструмент остальными пальцами.

Традиционно на коре играют гриоты — бродячие певцы и сказители. Свой рассказ они сопровождают игрой на коре. Довольно часто гриоты так хорошо владели инструментом, что могли перейти в разряд джали, то есть стать профессиональными музыкантами. Существует традиция, которая гласит, что, достигнув высокого мастерства в игре на коре, джали должен сам сделать себе инструмент, чтобы чувствовать единение с музыкой.

В наши дни кора широко распространена в Гамбии, Мали, Гвинее и Сенегале.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.