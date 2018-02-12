"Воины апокалипсиса" Виктора Васнецова

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.02.2018

В золотой коллекции живописи Музея музыки хранится бесценное полотно Виктора Михайловича Васнецова на библейскую тему ‑ «Воины апокалипсиса». История поступления картины неразрывно связана с именем великого русского певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Виктор Васнецов написал картину в 1887 году в возрасте 39 лет. К этому времени художник уже стал членом недавно образовавшегося «Товарищества передвижных художественных выставок». Картина была подарена Виктором Васнецовым Федору Шаляпину, о чем говорит дарственная авторская надпись в правом нижнем углу холста «Ф.И. Шаляпину В. Васнецов 1887 г.».

Содержание этой довольно большой картины (размеры полотна 72х136 см) взято из шестой главы Библии – Откровения Иоанна Богослова, где говорится о четырех воинах Апокалипсиса, несущих на землю войну, голод, чуму и смерть.

В центре композиции четыре всадника, каждый из которых олицетворяет библейские символы. Первый всадник – Чума – на белом коне, на голове его корона, в руках лук с натянутой тетивой и стрела, он одет в доспехи и голубой плащ. Второй всадник – Война - скачет на рыжей лошади. Тело обнажено, нижняя часть торса прикрыта голубоватой тканью, в руках он держит обнаженный меч. За ним всадник Голод на вороном коне, на нем короткий хитон грязно-серого цвета. Замыкает композицию слева всадник Смерть на светло-сером коне (конь блед, как его называют в Библии). Фигура мертвеца задрапирована в белый саван, в руках коса. В нижней части композиции изображены поверженные люди и руины. На втором плане - водная гладь и месяц изжелта-красного цвета, как олицетворение жертвенной крови и гибели людей.

Многие века художники разных стран пытались создать картины и гравюры на данную тему, которая несет в себе огромнейший смысл бытия и суть человеческих поступков. Виктор Михайлович Васнецов, используя свой дар живописца, сумел передать в данной картине весь страх и ужас, наполнив работу экспрессией и мощным колоритом.

В августе 1983 г. дочь Федора Шаляпина Ирина Бакшеева-Шаляпина передала данное художественное произведение в дар музею по завещанию, как подарок к открытию Мемориальной усадьбы Ф.И. Шаляпина на Новинском бульваре в Москве.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.