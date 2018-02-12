Арфа Эрдели

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.02.2018

Арфу считают самым красивым и поэтичным музыкальным инструментом.

В античные времена её причисляли к инструментам богов, древние греки верили, что звуки арфы соединяют небо и землю. В Египте и Сирии арфе приписывали магические свойства и полагали, что она открывает двери в рай.

В экспозиции музея внимание посетителей неизменно привлекает арфа, изготовленная известной французской фирмой «S. Érard». Она поражает своим изысканным убранством — золотистые струны, изящная рама, «золотая» колонна, увитая «виноградными гроздьями» и заканчивающаяся наверху объемным изображением ангелов с музыкальными инструментами.

Себастьян Эрар, основатель фирмы, осуществил коренную реконструкцию механики арфы: расширил диапазон инструмента до 6 октав, добавил восьмую педаль – forte. В 1810 году он изобрёл арфу с двойным действием педалей, дважды повышающим каждую струну на полутон. Этот тип инструмента, позволивший играть во всех тональностях, лёг в основу всех последующих конструкций и оказал большое влияние на развитие техники игры на арфе. Широкое внедрение этого инструмента началось с 1815 года, когда Эрар представил его парижской Академии искусств.

Великолепная арфа, которая находится в музее Глинки, принадлежала выдающейся арфистке Ксении Александровне Эрдели. Композитор и дирижёр Александр Глазунов считал ее «одной из самых талантливых и ярких представительниц новейшей школы игры на арфе». Эрдели первой начала давать сольные концерты, создавать арфовые ансамбли, она выступала с прекрасными певцами и инструменталистами. Многолетняя разносторонняя её деятельность способствовала не только развитию отечественной школы игры на арфе, но и расширению репертуара для этого инструмента. Ей посвящен широко известный Концерт для арфы с оркестром Рейнгольда Глиэра. Французский композитор Шарль-Мари Видор ещё в 1913 году, вдохновленный искусством русской исполнительницы, написал «Хорал с вариациями» для арфы и оркестра. Сочинения разных жанров для арфы по просьбе Эрдели создали Цезарь Кюи, Александр Гречанинов, Михаил Ипполитов-Иванов и другие. Ей принадлежат многочисленные переложения для арфы пьес русских и зарубежных композиторов, а также собственные сочинения, и не только музыкальные. Эрдели — автор книги «Арфа в моей жизни».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.