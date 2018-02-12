Гагино и Фёдор Шаляпин

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.02.2018

Находящаяся по нынешним меркам не так далеко от столицы, в Павло-Посадском районе Московской области, небольшая деревня Гагино приобретает все большую известность благодаря ежегодным «Шаляпинским встречам», которые многие поклонники певца окрестили «шаляпинским фестивалем». В 2018 году, летом, в Гагине состоится очередная такая встреча. Что же связывает известного певца с этим скромным поселением? 10 августа 1898 года в гагинской церкви 25-летнийФедор Шаляпин обвенчался с итальянской примой-балериной Иолой Торнаги.

Свадебный пир состоялся в находящемся рядом имении «Путятино», хозяйкой которого была известная певица, солистка Частной русской оперы, Татьяна Спиридовна Любатович. В шаляпинском фонде музея имени Глинки хранятся уникальные фотографии и альбом, посвященные этому событию. Вот как описывал происходящее сам Шаляпин: «Летом 98 года я обвенчался с балериной Торнаги в маленькой сельской церкви. После свадьбы мы устроили смешной, какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру, часов в шесть, у окна моей комнаты разразился адский шум – толпа друзей с Саввой Ивановичем Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонах, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. А дирижировал этим кавардаком С. В. Рахманинов».

На хранящихся в свадебном альбоме редких фотографиях, сделанных в 1898 году в деревне Гагино, можно увидеть счастливых жениха и невесту в компании близких друзей и гостей. Савва Мамонтов, благодаря которому влюбленные познакомились, был посаженным отцом. Именно Савва Иванович объяснил Иоле, присутствовавшей вместе с ним на прогоне оперы «Евгений Онегин» и тогда ещё совсем не понимавшей по-русски, что Шаляпин, игравший Гремина, и вдруг спевший: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги», только что объяснился ей в любви. Шаферами стали верные друзья жениха — композитор Сергей Рахманинов и художник Константин Коровин.

После революции от Гагинского храма сохранилась только ротонда, церковь разобрали на кирпичи, имение «Путятино» было национализировано: господский дом вывезен в другую деревню и стал школой, березовая роща вырублена, пруды уничтожены. Сейчас, благодаря усилиям многих людей, храм восстановлен, идут отделочные работы.

В 2018 году, 10 августа, исполнится 120 лет со дня венчания Иолы и Федора в деревне Гагино. Уникальные фотографии, хранящиеся в музее Глинки, оцифрованы и станут основными экспонатами готовящейся музеем фотовыставки, которая будет показана следующим летом в Гагине и даст возможность увидеть счастливых молодоженов в окружении близких друзей и знакомых. Многие из этих редких снимков, на которых известные люди предстают в непринужденной, «домашней» обстановке - Шаляпин с супругой, верные друзья Рахманинов, Коровин, деятельный Мамонтов, - никогда не публиковались и станут настоящим открытием грядущего «Шаляпинского фестиваля».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.